Microsoft brengt goedkopere en beperktere versie van Defender for Endpoint uit

Microsoft gaat Defender for Endpoint in de toekomst op twee verschillende manieren aanbieden. De enterprisesoftware komt in twee prijscategorieën beschikbaar. Een is een goedkope basisversie die vooral voor kleine bedrijven bedoeld is, de andere is duurder en uitgebreider.

De nieuwe pakketten voor Defender for Endpoint heten simpelweg Plan 1 en Plan 2, schrijft Microsoft. Plan 1 is de goedkopere tier. Daarbij krijgen klanten alleen de basisfuncties voor bescherming. Het gaat dan om malwarebescherming en om authenticatiecontrole voor apparaten. Ook kunnen beheerders van een Plan 1 meldingen en incidenten zien in een centraal dashboard.

Plan 2 bevat alle andere onderdelen die Defender for Endpoint eerder al had. Dat zijn naast de eerdergenoemde bescherming en toegangscontrole ook endpoint-detection, automatiseringen, threat intelligence en persoonlijke hulp van Microsoft-experts.

Microsoft zegt dat het met de plannen toegankelijker wil worden voor meer systeembeheerders en security-experts, met name kleinere bedrijven met beperkte middelen. Endpoints zouden bovendien het vaakst getroffen worden bij malware- en ransomwareaanvallen, en een toegankelijker Defender for Endpoint zou daartegen kunnen helpen.

Plan 2 blijft gewoon werken en dezelfde prijs houden als Defender for Endpoint nu heeft. Microsoft is inmiddels een publieke preview begonnen van Plan 1, dat momenteel gratis is. 'Later dit jaar' wordt Plan 1 definitief beschikbaar. Plan 1 wordt dan op twee manieren verkrijgbaar. Dat kan als onderdeel van Microsoft 365 E3 waarbij bedrijven al betalen per gebruiker, maar bedrijven die dat nu nog niet hebben kunnen de software dan ook los afnemen voor een bedrag per gebruiker. Iedere gebruiker kan Defender dan op vijf apparaten gebruiken. De prijzen voor standalonegebruikers zijn nog niet bekend.