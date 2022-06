Microsoft brengt Network Protection in Defender ATP dit jaar uit voor macOS

Microsoft brengt de Network Protection-functionaliteit in Defender Advanced Threat Protection nog dit jaar uit voor macOS. In december komt een bèta van Network Protection uit voor Apples besturingssysteem.

Network Protection is een feature van Advanced Threat Protection in Defender, het securitypakket voor bedrijven dat in de toekomst Defender for Endpoint gaat heten. Met Network Protection kunnen systeembeheerders bepaalde mogelijk gevaarlijke domeinen blokkeren op apparaten van gebruikers, of alleen bepaalde applicaties toestaan. ATP Network Protection blokkeert http- of https-verkeer naar verdachte domeinen ook automatisch, en het kan voorkomen dat ransomware systeembestanden versleutelt. Defender ATP was al langer beschikbaar op macOS, maar Network Protection nog niet. Microsoft schrijft nu in een bijgewerkte roadmap dat ook die functie binnenkort naar Apples besturingssysteem komt.

Volgens de roadmap komt Network Protection in december 2020 als preview uit. Dat gebeurt wereldwijd. Computers die binnen de Network Protection-bescherming vallen moeten wel minimaal op macOS 10.15.4 zitten.