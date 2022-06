Samsung introduceert monitoren met Tizen-OS en geïntegreerde wifi voor streaming

Samsung heeft de M5- en M7-monitoren aangekondigd. De beeldschermen zijn van een geïntegreerde wifinetwerkkaart en het besturingssysteem Tizen voorzien, zodat ze ook zonder een verbinding met een pc te gebruiken zijn. Samsung levert een afstandsbediening mee.

De Samsung M5 en M7 zijn lcd-monitoren met VA-panelen, een verversingssnelheid van 60Hz en een helderheid van 250cd/m². De M5-modellen hebben schermdiagonalen van 27 en 32 inch en een resolutie van 1920x1080 beeldpunten, de M7 is een 32"-scherm met een uhd-resolutie. De drie modellen ondersteunen HDR10.

Samsung noemt ze 'Smart Monitor' vanwege de ondersteuning voor Wi-Fi 5, oftewel wifi via het 802.11ac-protocol. In combinatie met het besturingssysteem Tizen 5.5 bieden de monitoren daarmee autonome functies. Zo is er een meegeleverde afstandsbediening om diensten voor streaming video zoals Netflix te bedienen, waarbij stemassistent Bixby 2.0 in te zetten is voor spraakbediening.

Daarnaast wijst Samsung op de mogelijkheden om de monitoren in combinatie met smartphones te gebruiken. Gebruikers kunnen het scherm van hun smartphone op de beeldschermen tonen via DLNA of Samsungs Tap View. Ook is er ondersteuning voor Apple AirPlay 2.

De 27"- en 32"-versies van de M5 verschijnen eind december voor achtereenvolgens 249 en 289 euro. De 32"-M7 komt in januari 2021 voor 399 euro op de markt.