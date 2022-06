Samsung: we blijven Tizen gebruiken bij onze tv’s

Samsung stapt niet van het Tizen-os af op het gebied van zijn televisies. Speculatie daarover deed de ronde nadat dat bedrijf en Google aankondigden dat Tizen voor smartwatches samengevoegd wordt met Wear OS.

Een woordvoerder vertelt over de keuze tegenover Protocol, een zusterbedrijf van Politico. "Tizen is nog steeds het standaardplatform voor onze tv’s in de toekomst", vertelt de woordvoerder. Samsung verwerkt zijn Linux-based-os al sinds 2015 in zijn televisies en biedt geen modellen met Android TV. Het staakte Tizen-releases op smartphones al in 2017, met de Samsung Z4 als laatste toestel.

Samsung en Google maakten op 18 mei bekend dat ze hun smartwatchbesturingssystemen gingen samenvoegen onder de naam Wear. De bedrijven willen daarmee een groter ecosysteem voor wearables maken en ook Fitbit, sinds kort onderdeel van Google, gaat het nieuwe os gebruiken. Meer details over dit nieuwe os, dat dit najaar uit moet komen, volgen later.