Samsung introduceert Q700T-8k-tv met vanafprijs van 1999 Britse pond

Samsung heeft de Q700T geïntroduceerd. Dit betreft een Qled-televisie met een 8k-resolutie die uitkomt in twee beelddiagonalen, te weten 55 en 65 inch. De kleinste krijgt een prijs van 1999 Britse pond, waarmee het een relatief goedkope 8k-tv van Samsung wordt.

Samsung heeft de introductie van de Q700T momenteel enkel bekendgemaakt op de eigen Britse website. Daaruit blijkt dat de 55"-versie van de 8k-tv 1999 pond gaat kosten en de 65"-versie is 700 pond duurder. De europrijzen zouden op basis hiervan uitkomen op respectievelijk 2239 en ruim 3000 euro. Samsung heeft nog geen officiële europrijzen of informatie over een release in eurolanden bekendgemaakt. De televisie is momenteel al te koop via de Britse Samsung-website.

De Q700T wordt in de markt gezet als een relatief goedkope instap-8k-tv waarbij ten opzichte van de Q800T-een minder geavanceerd fald -backlight aanwezig is met minder individueel dimbare zones. De nieuwe televisie heeft verder wel functies zoals Object Tracking Sound+, die ook te vinden is bij duurdere televisies van het merk. Deze functie moet de geluidservaring verbeteren, doordat het geluid als het ware met het beeld meebeweegt. De piekhelderheid bedraagt 1000cd/m², er is ondersteuning voor hlg, hdr10 en hdr10+ en de televisie draait op Tizen.