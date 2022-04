Amazon krijgt in VS toestemming om pakketten met drones af te leveren

Amazon heeft in de Verenigde Staten goedkeuring van de Federal Aviation Administration ontvangen om zijn vloot drones in te zetten voor het afleveren van producten bij klanten. Amazon gaat zijn Prime Air-dienst in de praktijk testen.

Amazon heeft in de afgelopen maanden de details voor zijn dienst voor onbemande transportvliegtuigjes aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit verstrekt en daarbij aangetoond dat de technologie veilig is. De Federal Aviation Administration heeft de dienst van het bedrijf volgens de NYT gecertificeerd op basis van deel 135 van zijn regelingen, die over het afleveren van goederen met onbemande luchtvaartsystemen gaan.

De toestemming betekent nog niet direct dat Amazon Prime Air grootschalig gaat invoeren. Het bedrijf wil de technieken naar eigen zeggen eerst verder verfijnen en doorontwikkelen, daarmee samenwerkend met de FAA. Wel gaat het bedrijf verder in de praktijk testen met droneleveringen.

Met Prime Air wil Amazon leveringen binnen een half uur met drones mogelijk maken. Het bedrijf test de dienst al sinds 2013 en vorig jaar diende het bedrijf een verzoek tot goedkeuring bij de FAA in. UPS en Alphabets dronedienst Wing kregen eerder al FAA-goedkeuring voor het afleveren van pakketten met onbemande vliegtuigen.