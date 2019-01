Amazon bezorgt pakketjes in Amerikaanse buurt met zelfrijdende voertuigjes

Webwinkel Amazon gaat kleine zelfrijdende voertuigjes inzetten om pakketten te bezorgen, in eerste instantie als test in een buurt in de Amerikaanse staat Washington. Tijdens de test is er altijd een bezorger bij om te checken of het goed gaat.

De zelfrijdende robot rijdt op de snelheid van een wandelaar over de stoep met behulp van een elektromotor. Hij stopt bij klanten voor de deur, waarna die de pakketjes eruit kunnen pakken, zo blijkt ui een video die Amazon online heeft gezet. De webwinkel begint met zes van zulke robotjes met de naam Scout.

Scout kan autonoom rijden over de stoep, maar er zal altijd een bezorger van Amazon aanwezig zijn bij de ritten van het voertuig. De bezorging via Scout is vooralsnog een test en gebeurt alleen overdag, als het licht is. Amazon maakt geen technische details bekend van het zelfrijdende systeem. De test gebeurt in een niet nader genoemde stad in Snohomisch County, een gebied iets ten noorden van Seattle. Daar heeft Amazon zijn hoofdkantoor.

Amazon maakt geen plannen bekend op hoe grote schaal het Scout wil inzetten voor bezorging. Het is een van de vele initiatieven van de webwinkel om bezorging te automatiseren. Het Amerikaanse bedrijf experimenteert onder meer met drones.