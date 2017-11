Amazon start Prime-bezorging in Benelux

Amazon heeft aangekondigd dat het zijn Prime-bezorgdienst in de Benelux gaat aanbieden. Daarmee bezorgt het bestelde producten zonder aanvullende kosten binnen een dag. Nederlandse gebruikers komen op de vertaalde Duitse site terecht.

Amazon meldt dat deze vorm van bezorging geldt voor de meeste producten die via de Duitse site worden aangeboden. Tot eind maart hanteert de internetgigant een introductieprijs van 4 euro per maand, daarna kost de dienst 6 euro per maand. Het is ook mogelijk de dienst af te nemen voor 49 euro per jaar. Prime-klanten krijgen daarnaast toegang tot de videodienst die al sinds december beschikbaar is in Nederland en België.

Daarnaast krijgen Prime-klanten vervroegd toegang tot zogenaamde Lightning Deals en komen ze in aanmerking voor Twitch Prime, op het streamingplatform Twitch. Verder zijn er producten die alleen te bestellen zijn door klanten met een Prime-abonnement; dit geldt ook voor bepaalde aanbiedingen. Tot slot is er toegang tot gratis foto-opslag. Het is mogelijk om op de Duitse Amazon-site met iDeal te betalen.

Onlangs merkten gebruikers op dat de site een test met de betaalwijze uitvoerde. Er is wel een Nederlandse Amazon-site, maar daar zijn alleen e-books te koop. Een Amazon-woordvoerder zegt tegen Emerce dat het Prime-aanbod nog wordt uitgebreid. Zo is het niet mogelijk om net als Duitse gebruikers gratis muziek te streamen en e-books te lezen.