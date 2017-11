Google Assistant komt naar op Android-tv's van Sony met 4k-resolutie - update

Sony heeft bekendgemaakt dat de digitale stemassistent van Google vanaf nu beschikbaar is op een aantal televisies van de Japanse fabrikant die draaien op het besturingssysteem Android TV. De stemassistent komt alleen in de VS naar 4k-toestellen met hdr-ondersteuning.

Google Assistant wordt onderdeel van alle in 2017 uitgebrachte Sony-televisies met een 4k-resolutie en die hdr ondersteunen. De digitale stemassistent wordt ook toegevoegd aan enkele hdr-televisies met 4k-resolutie die in 2016 op de markt kwamen.

De digitale stemassistent van Google werkt door de microfoonknop op de afstandsbediening van de televisie te gebruiken, waarna met stemcommando's kan worden gewerkt. Gebruikers kunnen hiermee bijvoorbeeld content afspelen op hun tv, films of series van streamingdiensten starten, muziek afspelen, hun tv bedienen, en informatie zoals weerberichten en file-informatie oproepen.

Google Assistant maakt het via de Sony-tv's ook mogelijk om eventuele smarthomeapparaten te bedienen met stemcommando's. Volgens Sony werkt de stemassistent van Google met meer dan 1000 smarthomeapparaten van meer dan 150 populaire merken.

In augustus bleek dat TP Vision zijn Philips-tv's met Android TV in de herfst gaat voorzien van een update naar Android Nougat. Voor de tv-lijn van 2017 betekent de update de introductie van Google Assistant. Begin oktober begon het bedrijf met het doorvoeren van de updates voor Android 7.0 Nougat.

Update, 13:49 uur: Sony heeft laten weten dat de toevoeging van Google Assistant voor Android TV-toestellen vooralsnog alleen geldt voor de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer dit ook wordt uitgerold in Europa.