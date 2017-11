Logitech: Harmony Link-afstandsbedieningen werken binnenkort niet meer

Logitech heeft klanten met een Harmony Link-afstandsbediening geÔnformeerd dat het op 16 maart 2018 stopt met de ondersteuning en bijbehorende dienst. Na deze datum werken de apparaten niet meer. Gebruikers met garantie krijgen een vervanging.

Logitech maakt de beslissing bekend in een reactie op een forumthread naar aanleiding van een e-mail aan klanten, die is gepubliceerd door Techspot. Gebruikers die nog een beroep kunnen doen op garantie, krijgen een vervangende Harmony Hub. Als er geen garantie meer aanwezig is, ontvangen ze een korting van 35 procent op hetzelfde apparaat.

Gebruikers op het forum en op Reddit reageren kritisch op de beslissing van het Zwitserse bedrijf. Sommigen claimen het apparaat nog onlangs aangeschaft te hebben. Logitech introduceerde de Harmony Link in 2011 als een universele afstandsbediening. Het apparaat stelt gebruikers in staat om via een app voor iOS en Android hun tv te bedienen door daar een wifi-infraroodzender aan te verbinden.

De forumreactie van Logitech