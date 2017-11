Uber sluit deal met NASA over luchtverkeersleiding voor vliegende taxi's

De Amerikaanse taxidienst Uber heeft bekendgemaakt een samenwerking met NASA te zijn aangegaan om een luchtverkeersleidingssysteem voor zijn vliegende taxi's te bouwen. Uber zei eerder dat het deze taxi's in 2020 gereed wil hebben.

Bij de samenwerking gaat het om een zogenaamde Space Act-overeenkomst, meldt The Verge naar aanleiding van de aankondiging van Uber op de Web Summit in Lissabon. Binnen die overeenkomst kan de NASA samenwerkingsverbanden met verschillende partners aangaan. De ruimtevaartorganisatie werkt aan een UAS Air Traffic Management-systeem, oftewel UTM, waarmee het laagvliegende, bemande en onbemande vluchten in de gaten wil houden.

Uber wil dat systeem testen door te starten met vluchten rond de Fort Worth-luchthaven van het Texaanse Dallas. Het bedrijf werkt ook samen met de autoriteiten van Dubai en Los Angeles voor proefvluchten. Er is geen geld gemoeid met de overeenkomst; beide partijen zijn de samenwerking aangegaan om kennis en technologie te delen, aldus The Verge.

De Amerikaanse taxidienst kondigde eerder al aan in 2020 de eerste demonstraties te willen geven met elektrische, vliegende taxi's, die uiteindelijk autonoom moeten werken. Dit project draagt de naam Elevate. Destijds zei het bedrijf dat passagiers omgerekend zo'n 1,20 euro per mijl moeten betalen voor de dienst, wat iets duurder is dan de reguliere taxidienst van Uber, met auto's op de weg. Op termijn denkt het bedrijf dat de kosten voor het vliegen lager zullen worden dan de kosten van een eigen auto.