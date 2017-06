Door Sander van Voorst, donderdag 8 juni 2017 10:23, 6 reacties • Feedback

Googles droneproject Wing, onderdeel van Google X, heeft een succesvolle test van een eigen verkeersgeleidingssysteem voor drones uitgevoerd. De test werd georganiseerd door de NASA en de Federal Aviation Administration.

Volgens Google X, de divisie van de internetgigant waarin met nieuwe technologie wordt geëxperimenteerd, toonde de test aan dat het systeem in staat is om de vluchtroutes van verschillende drones in de gaten te houden en botsingen te vermijden. Tijdens de test werd gevlogen met drie Wing-drones, die werden bestuurd door een enkele persoon. De drones pikten ladingen op en leverden deze vervolgens af. Dat gebeurde in hetzelfde gebied waar ook twee via 4g aangestuurde Aero-drones van Intel en een DJI Inspire geautomatiseerd reddingsmissies aan het uitvoeren waren, aldus Google.

Door gebruik te maken van het verkeersgeleidingssysteem stuurden de drones automatisch bij als ze te dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Google noemt zijn systeem UTM, oftewel UAS Air Traffic Management. Het is in staat om in real time routes te plannen en bestuurders te waarschuwen als er een onverwachte verandering in de route optreedt. Daarbij houdt het rekening met afgesloten gebieden, zoals no-flyzones en gebieden waar een veiligheidsrisico bestaat. In de toekomst moet het systeem in staat zijn om meer drones te beheren en om met complexere omgevingen om te gaan.

Volgens Recode willen de NASA en FAA hun onderzoek naar het integreren van verkeersgeleidingssystemen voor drones voor 2019 afronden. Volgens de site hoeft een initiatief als dat van Google wellicht niet zo lang te wachten, omdat president Trump deze week plannen introduceerde om de federale luchtverkeersleiding te privatiseren. Daarnaast is er een pilotprogramma waarbinnen gemeentes hun eigen regels voor droneverkeer kunnen opstellen.

Google zei eind 2015 dat het dit jaar wilde beginnen met het bezorgen van pakketten met zijn Wing-drones. In september van vorig jaar voerde het een test uit, waarbij het met de drones burritos bezorgde bij Amerikaanse studenten. Andere bedrijven die aan een verkeersgeleidingssysteem werken, zijn onder meer AirMap en Nokia.

Afbeelding via Google