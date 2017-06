Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 09:01, 54 reacties • Feedback

Webwinkel Amazon stopt na twee jaar met het aanbieden van onbeperkte webopslag. Gebruikers die de optie nu hebben, houden die totdat het abonnement ophoudt. Dan zet Amazon ze over op het nieuwe abonnement, dat 1TB biedt voor 59 dollar per jaar.

De onbeperkte opslag voor foto's blijft wel bestaan als onderdeel van Amazon Prime, meldt de webwinkel. De wijziging gaat donderdag in. Het Amerikaanse bedrijf meldt niet waarom de wijziging nodig was. Standaard krijgen klanten 5GB zonder jaarlijkse kosten, het goedkoopste betaalde abonnement gaat 11,99 dollar kosten, voor 100GB aan opslag.

Amazon introduceerde onbeperkte webopslag twee jaar geleden. Ook Nederlandse gebruikers met een account op Amazon kunnen de webopslag gebruiken. Met een prijs van 59,99 dollar voor 1TB blijft het bedrijf wel goedkoper dan de concurrentie. Microsoft biedt 1TB voor 69,99 dollar, andere aanbieders als Google en Dropbox vragen 99 dollar per jaar voor die optie. Klanten kunnen ook meer opslag krijgen en dat kost 59,99 dollar per 1TB. Zo is het mogelijk om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 en 30TB af te nemen.