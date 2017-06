Door Arnoud Wokke, donderdag 8 juni 2017 08:13, 1 reactie • Feedback

De Amerikaanse smartphonemaker Essential heeft 300 miljoen dollar opgehaald in een investeringsronde. De investering kwam eind mei, vlak voordat het bedrijf zijn eerste producten toonde. De startup zou rond een miljard dollar waard zijn door de investering.

Het is onbekend welke bedrijven geld hebben gestoken in Essential, meldt financieel persbureau Bloomberg. Het bedrijf is in handen van Andy Rubin, degene die eerder het bedrijf Android oprichtte en verkocht aan Google en daarvoor werkte aan een telefoon met fysiek toetsenbord die verkocht is onder de namen Hiptop en Sidekick.

Essential presenteerde vorige week zijn eerste smartphone en slimme speaker. De slimme speaker verwerkt veel data lokaal en draait op een eigen besturingssysteem, terwijl de smartphone draait op Android. Het toestel onderscheidt zich met een scherm dat doorloopt tot de bovenkant van de telefoon, met een uitsparing voor de frontcamera. Het is voor het eerst dat er een telefoon verschijnt met zo'n scherm. Het gaat om een lcd.

Rubin wil de Essential verder onderscheiden met uitbreidbaarheid via modules, die stroom krijgen via twee pinnen aan de achterkant van het toestel. De eerste van wat een reeks accessoires moet worden is een 360-gradencamera die Essential voor een meerprijs van 50 dollar met de smartphone verkoopt.

Essential brengt zijn producten in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten uit. Wanneer en of de apparaten in Europa zullen verschijnen, is vooralsnog onbekend.