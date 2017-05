Door Joris Jansen, dinsdag 30 mei 2017 13:54, 77 reacties • Feedback

Submitter: Markimoo

Android-oprichter Andy Rubin heeft met zijn nieuwe bedrijf Essential de eerste nieuwe smartphone gepresenteerd. De Essential Phone heeft dunne bezels en introduceert een systeem van accessoires en modules die via een magnetische aansluiting op de achterkant bevestigd worden.

Door de dunne bezels en de niet al te grote rand aan de onderkant, beslaat het scherm van de smartphone een relatief groot deel van de voorkant, namelijk rond 85 procent. Dat is ongeveer evenveel als de Samsung Galaxy S8 en Xiaomi Mi Mix.

De bezels aan de zijkant zijn wel iets groter dan die van de Galaxy S8, namelijk ongeveer 2,5mm per kant. Bij de S8 is dat rond 1,85mm. Het scherm loopt helemaal door tot aan de bovenkant; de bezels aan de zijkant en de bovenkant zijn even dun. Het toestel heeft body van titanium en een keramische achterkant. Mede door het gebruik van titanium en Gorilla Glass 5 komen er volgens Essential geen krassen op de telefoon bij een val op beton.

Op het toestel kan een modulaire 360-graden-camera worden gebruikt, die Essential apart van het toestel uitbrengt. Deze kan op een magnetische aansluiting aan de achterkant worden bevestigd. Ook brengt Essential een docking station uit dat eveneens via de magnetische aansluiting wordt bevestigd. Het idee is dat er allerlei modules en accessoires uitkomen om op deze aansluiting te worden bevestigd, waarmee de telefoon is te upgraden en uit te breiden met nieuwe functionaliteit. Bevestigde accessoires maken gebruik van een verbinding met doorvoersnelheid van 6Gbit/s.

Op de achterkant bevindt zich een dubbel camerasysteem. De eerste is een reguliere 13-megapixelcamera en de tweede camera is een monochrome camera met een diafragma van f/1.85 waarmee meer licht kan worden opgevangen. De beelden van beide sensoren worden gecombineerd voor betere opnames bij weinig licht. Een dergelijk systeem is al beschikbaar op de Huawei P9 en P10. Er is een 8-megapixelcamera beschikbaar op de voorkant van het toestel.

De Essential Phone heeft een Qualcomm Snapdragon 835 en het 5,7"-scherm heeft een resolutie van 2560x1312 pixels met een aspect ratio van 19:10. Het toestel heeft 4GB ram en 128GB aan opslaggeheugen. Het toestel heeft een accu met een capaciteit van 3040mAh en heeft een usb-c aansluiting. De telefoon heeft vingerafdrukscanner, heeft afmetingen van 141x71,1x7,8mm en weegt 185 gram. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt.

De Essential Phone komt vanaf dinsdag beschikbaar in de VS en gaat daar 699 dollar kosten. Samen met de 360-gradencamera komt de prijs uit op 749 dollar. De release in andere regio's wordt op een later moment bekendgemaakt. Dan zal mogelijk ook duidelijk worden of de telefoon in de Benelux beschikbaar komt en voor welke prijs. Het toestel komt in het zwart, grijs, wit en groen op de markt.