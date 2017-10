Essential is aangeklaagd voor stelen bedrijfsgeheimen over accessoire-connector

Essential, het bedrijf van Android-oprichter Andy Rubin, is aangeklaagd door Keyssa wegens vermeende bedrijfsdiefstal. Bij de Essential Phone zou gebruikgemaakt zijn van technologie van Keyssa voor de draadloze connector voor het toevoegen van modulaire accessoires.

De connector op de Essential Phone werkt voor de dataoverdracht met een draadloze 60GHz-verbinding; de pinnen op de magnetische aansluiting op de achterkant worden enkel gebruikt voor het opladen. Volgens Keyssa heeft Essential tien maanden lang gesprekken gevoerd om de draadloze Kiss Connectivity van Keyassa, een snelle draadloze verbindingstechnologie, te integreren in de Essential Phone. Uiteindelijk koos Essential in november 2016 voor een concurrerende chip van het bedrijf SiBEAM, zo meldt Reuters.

Keyssa stelt dat ondanks het gebruik van een andere chip, de Essential Phone veel technieken van Keyssa heeft verwerkt in het ontwerp van de connector, zoals het antenneontwerp. Tijdens de gesprekken tussen Keyssa en Essential zouden er door technici van Keyssa bedrijfsgeheimen zijn gedeeld die onder het regime van een geheimhoudingsovereenkomst vielen. Daardoor zou Essential geen commercieel gebruik hebben mogen maken van de gedeelte informatie.

Het bedrijf van Rubin is eind augustus begonnen met het uitleveren van de eerste Essential Phones. De levering van de toestellen werd eerder al enkele malen uitgesteld. De Essential Phone heeft dunne bezels, een 5,7"-scherm en een Snapdragon 835-soc. Een opvallende eigenschap van de telefoon is de mogelijkheid om via een magnetische aansluiting modulaire accessoires te bevestigen op de achterkant. Zo is er bijvoorbeeld een 360-gradencamera die kan worden bevestigd.

Essential heeft te maken met meer juridische conflicten. In juni bleek dat de Amerikaanse accessoiremaker Spigen probeerde om Essential via een en cease and desist-brief te dwingen om de Essential Phone een andere naam te geven. Spigen heeft de rechten op de merknaam 'Essential'. De kans is aanwezig dat dit uitmondt in een rechtszaak, aangezien Essential het niet eens is met de stelling van Spigen.