Analistenbureau: Sprint verkocht tot nu toe vijfduizend Essential-smartphones

Provider Sprint heeft in de maand sinds de release vijfduizend exemplaren verkocht van de Essential PH1-smartphone, beweert een analistenbureau op basis van marktonderzoek. Het is voor het eerst dat een analistenbureau een inschatting geeft van verkopen van de start-up.

Het aantal van vijfduizend is wat provider Sprint, de enige provider die de Essential Phone aanbiedt, heeft verkocht, meldt Fierce Wireless. Baystreet Research heeft niet ingeschat hoeveel exemplaren Essential via de eigen webshop heeft verkocht. Hoewel over het algemeen Amerikanen veel vaker smartphones kopen via een provider, staat Sprint bekend als het netwerk met de minste dekking en dus zou de Essential Phone relatief veel via de eigen webwinkel verkocht kunnen zijn.

Met een aantal van vijfduizend zou Essential nog geen plek hebben verworven tussen de grote smartphonefabrikanten. Per maand leveren Apple en Samsung tientallen miljoenen smartphones. Andere fabrikanten hebben echter meer modellen, veel meer verkooppunten en verkopen hun toestellen wereldwijd.

Essential wilde niet reageren op deze eerste inschatting. De start-up van Android-oprichter Andy Rubin heeft zelf nog geen cijfers naar buiten gebracht over de verkopen van zijn Essential PH-1-telefoon. De Amerikaanse fabrikant begon vorige maand met de uitlevering van zijn eerste smartphone.

Android-medeoprichter Andy Rubin onthulde de smartphone op 3 mei. Het toestel, dat onder andere een Snapdragon 835-soc, een 5,7"-scherm, dunne bezels, een titanium behuizing en modulaire capaciteiten heeft, is het eerste product van het bedrijf. De telefoon kost 699 dollar, zonder aanvullende modules zoals de 360-gradencamera. Het bedrijf werkt ook aan een slimme speaker.