Klanten smartphonemaker Essential stuurden elkaar per ongeluk privégegevens

Klanten van smartphonemaker Essential hebben elkaar per ongeluk privégegevens gestuurd, zoals kopieën van rijbewijzen en creditcardgegevens. Dat komt door een fout in de configuratie van de mailsoftware van de startende smartphonemaker.

In mailsoftware Zendesk had Essential de e-mail voor klanten aangemerkt als een groepsmail, waardoor antwoorden automatisch naar alle ontvangers van de mail gaan, claimt techsite The Verge. Daardoor kregen veel klanten van Essential elkaar persoonsgegevens toegemaild. Het is onbekend om hoeveel mensen het precies gaat.

In de mail vraagt Essential om extra persoonsgegevens om de bestelling van de Essential PH-1-smartphone te voltooien. Veel klanten hebben de e-mail aangezien voor phishing, maar de headers van de mail wijzen erop dat deze inderdaad afkomstig was van de smartphonemaker zelf.

Essential is begonnen met de uitlevering van zijn eerste smartphone. Klanten konden die vanaf juni bestellen. De beginnende smartphonemaker heeft nog niet gereageerd op het e-maildebacle. Dat zal vermoedelijk nog wel gebeuren. Klanten hebben nog geen nieuwe e-mail gehad.