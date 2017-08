App KPN Interactieve TV laat voortaan streams in hd zien

De Interactieve TV-app van KPN laat voortaan streams zien in hd-kwaliteit. Dat meldt de provider in de changelog van de apps voor iOS en Android. Het gaat om livestreams van bestaande tv-zenders die de provider aanbiedt in fullhd.

Na de update naar versie 5.5.1 kunnen gebruikers van de app alleen via wifi de streams in hd kijken, vermelden de changelogs in de Apple App Store en Google Play Store. KPN vermeldt nog wel bij beide platformen dat als het beeld vastloopt, gebruikers kunnen terugschakelen naar een lagere resolutie. Voor de Android-versie zijn er volgens de provider specifiek problemen met toestellen van Huawei.

Het gaat alleen om livebeelden en niet om bijvoorbeeld opnamen die gebruikers zelf hebben ingesteld. Die zijn vooralsnog alleen terug te kijken in een lagere resolutie. Het is onbekend welke zenders de provider in hd-resolutie aanbiedt via de eigen app.