Na vier achtereenvolgende kwartalen waarin de groei van het aantal breedbandklanten afnam, neemt die groei weer toe bij KPN. Afgelopen kwartaal kwamen er per saldo 12.000 klanten voor breedbandinternet bij voor de provider.

In totaal heeft KPN nu 2,89 miljoen klanten voor zijn breedbanddiensten, blijkt uit de kwartaalcijfers. Van die abonnees neemt 39 procent een combinatie van vast-mobiel af, terwijl dit in hetzelfde kwartaal van vorig jaar nog 31 procent was. KPN noteerde bescheiden groei wat betreft mobiele klanten: dat aantal steeg wat betreft de consumentenmarkt met 2000.

In totaal heeft KPN 3,68 miljoen mobiele klanten. Groei was er verder wat betreft het aantal klanten voor Interactieve TV. Daarvan kwamen er 27.000 bij. In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg die groei 18.000 kijkers, terwijl een jaar geleden de kwartaalgroei voor Interactieve TV op 53.000 abonnees uitkwam.

KPN's omzet daalde met 2,4 procent tot 1,65 miljard euro, maar de omzet van de consumentenafdeling steeg met 2,1 procent tot 788 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal kwam uit op 584 miljoen euro.