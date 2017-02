Door Sander van Voorst, woensdag 1 februari 2017 12:45, 26 reacties • Feedback

KPN meldt bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers dat het aantal klanten met een combinatie van een vast en mobiel abonnement stijgt. Daarnaast ziet de provider zowel de kwartaal- als jaaromzet dalen.

Er zijn in totaal 1,077 miljoen huishoudens die een combi-abonnement van kPN gebruiken. Dat aantal groeide met 74.000 huishoudens ten opzichte van het vorige kwartaal, wat erop neerkomt dat 37 procent van de breedbandklanten ook een mobiel abonnement heeft. In het vierde kwartaal van 2015 was dat nog 29 procent. In oktober claimde KPN dat het een miljoen klanten had die een gecombineerd abonnement afnemen.

Daarmee neemt de groei ten opzichte van voorgaande kwartalen iets toe. De stijging komt neer op ongeveer 7 procent, terwijl die in het tweede en derde kwartaal van 2016 onder de 6 procent bleef. Vergeleken met de vierde kwartalen van voorafgaande jaren is er een daling van de toename te zien, zo was de groei in 2015 ongeveer 18 procent en in 2014 was de toename iets meer dan 30 procent.

De kwartaalomzet van de Nederlandse provider komt neer op 1,7 miljard euro, wat een daling is van 2,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee komt de jaaromzet uit op 6,8 miljard euro, 3,4 procent minder dan de totale omzet over 2015. De nettowinst van het afgelopen kwartaal kwam uit op 115 miljoen euro, 55 procent minder dan een jaar eerder. KPN zegt wel in staat te zijn geweest om tegenvallende zakelijke resultaten te compenseren met positieve cijfers binnen het consumentendeel.