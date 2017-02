Door Paul Hulsebosch, woensdag 1 februari 2017 12:30, 34 reacties • Feedback

Uitgever Bethesda kondigt aan dat mmog The Elder Scrolls Online een nieuwe uitbreiding krijgt die Morrowind gedoopt is. De game wordt uitgebreid met het eiland Vvardenfell, waar ook The Elder Scrolls III: Morrowind zich afspeelde, de rpg uit 2002.

The Elder Scrolls Online Morrowind verschijnt op 6 juni, meldt uitgever Bethesda in een faq over de nieuwe uitbreiding. De uitbreiding is dan beschikbaar voor alle platformen waarop de mmog speelbaar is: Windows, macOS, PlayStation 4 en Xbox One. Er verschijnen verschillende versies van de uitbreiding. Zowel van de fysieke game als van de online versie komt er een reguliere variant en komen er verschillende collector's editions.

Naast het eiland Vvardenfell bevat The Elder Scrolls Online Morrowind een extra class voor de game. Deze Warden wordt een nature-based magic-using class waarover verder nog weinig bekend is. De skills van de Warden richten zich het gebruik van pets, nature abilities en ice. Verder krijgt de game een snellere Player versus Player-spelvorm die Battlegrounds gedoopt is. Daarin strijden drie teams van vier spelers tegen elkaar, wat kortere gevechten op moet leveren dan in de bestaande spelvormen.

Het eiland Vvardenfell is de grootste gebiedsuitbreiding van de game sinds de introductie in 2014. Het eiland heeft dezelfde locaties als in The Elder Scrolls III: Morrowind uit 2002, maar de gebeurtenissen in de uitbreiding spelen zich 700 jaar eerder af. Spelers volgen in de uitbreiding Vivec, een legendary warrior-poet die de titel Guardian of Vvardenfell draagt. Hij wil zijn eiland redden van de dreiging van de Daedric, de computergestuurde vijand in de game, en heeft daarbij hulp nodig van de spelers van de game.

