The Elder Scrolls Online krijgt uitbreiding naar Skyrim

ZeniMax Online Studios heeft in een teaser onthuld dat de volgende uitbreiding van de mmo The Elder Scrolls Online zich af gaat spelen in Skyrim. Begin 2020 zal de studio meer details over de uitbreiding bekendmaken.

De teaser zit aan het eind van de cinematische trailer voor The Elder Scrolls Online: Elsweyr, die ZeniMax publiceerde tijdens The Game Awards 2019. Die trailer is de derde in een serie voor de Season of the Dragon van The Elder Scrolls Online. Elsweyr is de uitbreiding voor ESO die in mei van dit jaar verscheen.

De volgende uitbreiding speelt zich af in de noordelijke besneeuwde Tamriel-regio Skyrim, wat ook de setting van het populaire The Elder Scrolls V: Skyrim was. 'Explore the dark heart of Skyrim' is het enige wat Zenimax tot nu toe kwijt wil. Op 16 januari maakt het bedrijf meer bekend tijdens een livestream.