Bethesda toont Switch-versie Elder Scrolls: Blades

De mobiele Elder Scrolls-game Blades komt in de herfst naar de Nintendo Switch. Tevens toonde Bethesda een nieuwe update met onder andere Solo Arena Battles en juwelen die vaardigheden verhogen. Ook kondigde Bethesda updates voor zijn andere Elder Scrolls-games aan.

De update brengt ook cross progression met zich mee, wat inhoudt dat spelers hun progressie kunnen overzetten van mobiel naar de Switch en terug. Ook kunnen spelers op de Switch offline spelen en hun progressie synchroniseren zodra ze weer online komen. De update bevat onder andere nog Solo Arena-gevechten, een questlijn met een draak, juwelen die vaardigheden verhogen en nieuwe werkplekken. De game komt in de herfst naar de Nintendo Switch.

The Elder Scrolls: Blades is een van origine mobiele game waarin de gameplay uit de originele Elder Scrolls-game aanzienlijk is aangepast. Zo is de game meer lineair geworden en zit de mogelijkheid om rond te sluipen niet in de game. Het spel wordt in first person gespeeld en bevat drie gamemodi: Abyss waarin spelers zo ver mogelijkheid in een eindeloze kerker moeten komen, Arena, een pvp-modus waarin twee spelers tegen elkaar kunnen vechten en Town, de hoofdmodus, waarin spelers opdrachten moeten voltooien om verder te komen in het verhaal.

Verder kondigde Bethesda nog twee nieuwe updates voor The Elder Scrolls; Online aan. Dragonhold en Scalebreakers, zoals de updates respectievelijk heten, komen in de tweede helft van dit jaar uit en ronden de verhaallijn uit het tweede dlc-pakket Season of the Dragon af. Scalebreaker voegt twee nieuwe dungeons aan het spel toe en Dragonhold speelt zich af in een nieuw gebied, Pellitine. De speler moet dit gebied weer opnieuw opbouwen en de Dragonguard-orde weer naar zijn oude glorie herstellen.

Tevens toonde de uitgever een update aan van zijn kaartgame The Elder Scrolls: Legends. Ook in de kaartgame verschijnen draken. De Moons of Elsewyr-update verschijnt op 27 juni.