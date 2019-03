Wrathstone-dlc voor The Elder Scrolls Online is nu ook beschikbaar op consoles

Wrathstone, de nieuwste dlc voor The Elders Scrolls Online, is er nu ook voor de PlayStation 4 en Xbox One. Daarnaast kondigt ZeniMax Online Studios een gratis update aan met verbeteringen en nieuwe functies. Wrathstone werd op 25 februari uitgebracht voor de pc en Mac.

Wrathstone omvat een gamepack met twee nieuwe dungeons: Depths of Malatar en Frostvault. De uitbreiding leidt volgens de ontwikkelaar tot de gebeurtenissen van het Elsweyr-hoofdstuk dat op 4 juni verschijnt, en dat voor het eerst draken introduceert in The Elders Scrolls Online.

Elke dungeon bevat een helft van de Wrathstone-tablet, de sleutel die Abnur Tharn later gebruikt om de Halls of Colossus te openen, waardoor per ongeluk draken worden losgelaten op Elsweyr. De speler moet zich een weg door de dungeons vechten om zo de beide helften van de tablet te bemachtigen. De nieuwe uitdagingen kunnen in 'normal', 'veteran' of 'veteran hard mode' voltooid worden. Wrathstone is gratis voor ESO Plus-leden. Andere spelers kunnen het gamepack aankopen in de in-game Crown Store.

Gelijktijdig met Wrathstone voor PS4 en Xbox One verscheen woensdag ook Update 21, een reeks verbeteringen en nieuwe functies waaronder een battlegrounds map en pvp-beloningen, passive ability-veranderingen en een guild trader-update.