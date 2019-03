Digitale EU-belasting voor techbedrijven is voorlopig van de baan

Er komt voorlopig geen EU-brede regeling voor het heffen van belasting bij technologiebedrijven. Dat heeft Valdis Dombrovskis, een vice-president van de Europese Commissie, met het uitspreken van enige teleurstelling laten weten. Enkele EU-lidstaten houden bezwaren tegen het plan.

Volgens Valdis Dombrovskis is het niet gelukt om tot een overeenstemming te komen op dit punt. De Commissie is daar teleurgesteld over, omdat volgens Dombrovskis de Europese economie in toenemende mate digitaal wordt en daarmee zijn de bestaande belastingregelingen in toenemende mate verouderd. Ook wijst de Commissie erop dat bij gebrek aan een gezamenlijke regeling er nu individuele landen zijn die stappen zetten om te komen tot een 'digitale belastingwetgeving'. Dit leidt volgens Dombrovskis tot een fragmentatie van de Europese interne markt.

Een goed voorbeeld daarvan is Frankrijk, dat onlangs een eigen belastingregeling voor Google, Apple, Facebook en Amazon heeft ingesteld. Ook landen als Spanje en Italië hebben al dergelijke maatregelen aangekondigd. De Franse digitale belasting zou de schatkist naar schatting jaarlijks een bedrag van 500 miljoen euro moeten opleveren.

Het leek erop dat de Europese landen er gezamenlijk uit zou komen. De Europese Commissie kwam een jaar geleden met een plan om grote techbedrijven te belasten voor hun digitale activiteiten. Dit zou naar verwachting vijf miljard euro per jaar opleveren, op basis van een tarief van drie procent. Het Europarlement stemde in met dit plan en Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, gaf in november vorig jaar nog aan dat de EU bijna tot een overeenstemming was gekomen. Ook een afgezwakt compromisvoorstel van Duitsland en Frankrijk dat vooral gericht was op het belasten van online reclame haalde het uiteindelijk echter niet. Ierland, Zweden en Denemarken zijn de voornaamste tegenstanders.

Dombrovskis stelt dat de EU in het licht van recente 'internationale ontwikkelingen' met een digitale belasting moet komen. Daarmee doelt de Letse politicus onder meer op de OESO. Binnen deze organisatie wordt momenteel gewerkt aan een wereldwijd voorstel voor een internationale digitale belasting. Zweden vindt dat eerst hierop gewacht moet worden. Mocht er volgend jaar binnen de OESO geen overeenstemming zijn bereikt, dan wordt het EU-voorstel waarschijnlijk wederom besproken.