Frankrijk legt Google, Apple, Facebook en Amazon vanaf 2019 belasting op

Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, heeft aangekondigd dat Frankrijk vanaf een 1 januari 2019 een belasting gaat opleggen aan grote internetreuzen. Het gaat in ieder geval om Google, Apple, Facebook en Amazon, die gezamenlijk met 'Gafa' worden aangeduid.

Deze 'Gafa-belasting' is volgens Le Maire hoe dan ook van toepassing vanaf de eerste dag van 2019. Daardoor wordt het hele volgende jaar gedekt, wat volgens hem de Franse schatkist naar schatting een bedrag van 500 miljoen euro oplevert. Het gaat niet alleen om een belasting die is beperkt tot de omzet van de internetbedrijven; de taks wordt ook ingesteld op de inkomsten uit advertenties en de handel in persoonlijke gegevens.

De Franse minister zei eerder nog dat Frankrijk bereid was tot maart te wachten op een EU-brede deal om techgiganten te gaan belasten. Le Maire zei een maand geleden nog dat de EU op dit punt bijna tot overeenstemming was gekomen. Vorige week bleek dat het Europarlement al met de taks voor de techreuzen heeft ingestemd. De Europese Commissie en de Raad moeten er echter ook nog mee instemmen. Daar wil de Franse overheid kennelijk niet langer op wachten, wat wellicht mede wordt veroorzaakt door de druk van de gele hesjes-beweging en het Franse ongeduld op dit punt.

In maart maakte de Europese Commissie een plan bekend om grote techbedrijven te belasten voor hun digitale activiteiten. Dit zou naar verwachting vijf miljard euro per jaar opleveren, op basis van een tarief van drie procent. Volgens dit EU-plan krijgen alleen techbedrijven van enige omvang ermee te maken. Zo moeten die een jaarlijkse wereldwijde omzet van ten minste 750 miljoen euro hebben en moeten de inkomsten uit Europese activiteiten minstens 50 miljoen euro per jaar bedragen.

Frankrijk is al jarenlang een groot voorstander van een speciale belasting voor grote internetbedrijven. In 2012 wilde de toenmalige Franse president Sarkozy al een dergelijke belasting. Het land vindt het onacceptabel dat de bewuste bedrijven miljarden euro's omzet uit het land halen, maar weinig of geen belasting betalen. Le Maire vindt het ook niet eerlijk dat de internetreuzen veel minder belasting betalen dan kleinere ondernemingen.