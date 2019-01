'Duitse marktwaakhond gaat dataverzameling Facebook aan banden leggen'

Facebook moet naar verluidt binnenkort ophouden met bepaalde gegevens verzamelen in Duitsland. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Het bevel is het resultaat van onderzoek van de marktwaakhond, de Bundeskartelamt, dat sinds 2015 loopt.

Facebook zou volgens Bild zijn dominante positie op de markt van sociale media hebben misbruikt om gegevens van gebruikers te verzamelen zonder weten of toestemming van die gebruikers. De Bundeskartelamt zou in het bijzonder een probleem hebben met dataverzameling via apps die aan Facebook verbonden zijn; spelletjes op het platform, bijvoorbeeld, maar ook Facebooks eigen WhatsApp en Instagram. Deze apps kunnen ook gegevens verzamelen van niet-gebruikers van Facebook.

Facebook zelf ontkent schuldig te zijn en zegt in een reactie tegenover Bild dat het zich zal verweren tegen de bevindingen en eventuele maatregelen. De verwachting is dat de Bundeskartelamt binnen enkele weken de maatregel aankondigt en Facebook dan een deadline krijgt. Welke gegevens dan precies niet meer verzameld mogen worden, is niet bekend.

Het bedrijf ligt sinds een tijd onder het vergrootglas als het gaat om de privacy van zijn gebruikers. De grootste aanjager van de negatieve aandacht voor Facebook was het Cambridge Analytica-schandaal. Een bedrijf vergaarde via een Facebook-app de gegevens van 50 miljoen Facebookgebruikers met als doel om gerichte advertentiecampagnes op te stellen bij pogingen om de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.