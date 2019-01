Google heeft Litouwse licentie voor bekijken bankgegevens na toestemming

Google heeft in Litouwen een licentie verkregen voor het inzien van bankgegevens van mensen, als die toestemming geven. Daarmee zet de zoekgigant vermoedelijk een stap om in de toekomst een alternatief voor apps van banken te maken.

Met de licentie in Litouwen, waar het Financieele Dagblad als eerste over publiceerde, krijgt Google toestemming over na toestemming gegevens over transacties in te zien en betalingen te doen. Banken moeten dat gaan toestaan met de psd2-regelgeving die dit jaar ingaat. Psd2 regelt dat banken api's moeten gaan aanbieden van bankgegevens, waardoor derden apps kunnen gaan maken om te bankieren. Nu is bankieren vaak alleen mogelijk met de app van de bank zelf. Gebruikers moeten bedrijven expliciet toestemming geven om bankgegevens in te zien.

Het FD meldt dat andere Europese toezichthouders in de toekomst zwaarwegende redenen moeten hebben om een licentie in hun land te weigeren na de toestemming in Litouwen. Het is onbekend of de licentie het verkrijgen van andere licenties makkelijker heeft gemaakt, maar het toont in elk geval dat Google interesse heeft in het inzien van bankgegevens.

Zo zou het tot de mogelijkheden behoren om een alternatief voor de apps van banken aan te bieden, met daarin bijvoorbeeld een handigere interface en functies die banken zelf niet bieden in hun apps. Google heeft nog geen commentaar gegeven op het nieuws, waardoor het onbekend is of het bedrijf zoiets wil gaan aanbieden. Google heeft momenteel al betaaldienst Google Pay, waarmee gebruikers contactloos kunnen betalen met hun telefoon. Dat werkt sinds anderhalf jaar in België en is niet beschikbaar in Nederland.