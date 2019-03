Rabobank stelt vanaf eind maart bankgegevens beschikbaar via api's

Rabobank opent in de komende weken stapsgewijs zijn 'PSD2-winkel' voor financiële dienstverleners. Daarmee krijgen ontwikkelaars met een PSD2-vergunning via api's toegang tot bankgegevens van klanten die daar toestemming voor geven.

Eind maart komen de eerste api's beschikbaar en in de weken daarna volgen andere Rabobank-koppelingen, schrijft de bank in een e-mail. De bank benadrukt dat alleen PSD2-vergunninghouders toegang krijgen tot de api's en dat consumenten toestemming moeten geven voor het delen van hun bankgegevens.

Sinds september 2018 heeft Rabobank een testomgeving voor financiële dienstverleners waar zij in een sandboxomgeving op basis van proefdata kunnen experimenteren. Volgens Rabobank werken er 550 ontwikkelaars aan toepassingen. Het gaat bijvoorbeeld om apps voor het op orde houden van het huishoudboekje of kredietverlening aan bedrijven.

Rabobank wil met PSD2 ook functionaliteit aan zijn eigen app toevoegen. Als andere banken ook een koppeling beschikbaar stellen, kunnen die bankrekeningen aan de app toegevoegd worden. Dat moet het mogelijk maken om het saldo in te zien en ook te betalen. Vorig jaar voegde Rabobank dergelijke functionaliteit al toe met betaalrekeningen van Bunq.

In februari voerde Nederland de PSD2-betaalrichtlijn in. Sindsdien konden bedrijven vergunningen aanvragen bij De Nederlandsche Bank om toegang te krijgen tot bankrekeningen, om daarmee nieuwe diensten aan te bieden.

De Nederlandsche Bank start maandag een campagne over PSD2 en heeft als onderdeel daarvan een website met uitleg over de Europese betaalrichtlijn online gezet. Banken stellen dat de betaalrichtlijn voor overzicht en gemak gaat zorgen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om rekeningoverzichten van verschillende banken in een app te bundelen.

Critici, waaronder de Consumentenbond, wijzen op privacybezwaren. Hoewel klanten toestemming moeten geven voor het inzien van hun gegevens, hebben zij dat niet volledig in eigen handen. Als personen geen toestemming geven, maar bankzaken doen met iemand die wel zijn gegevens deelt, ziet de derde partij ook die gegevens. Dat bedrijf mag die gegevens dan niet gebruiken, maar gebruikers kunnen hun eigen gegevens dus niet afschermen.