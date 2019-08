Rabobank en SNS voegen zich bij uitgaven-app Grip van ABN Amro

Klanten met een Rabobank-betaalrekening, een SNS-betaalrekening of een ICS-creditcard kunnen vanaf vandaag de Grip-app van ABN Amro gebruiken. De app zet inkomsten en uitgaven van gebruikers in categorieën, zodat klanten een beter inzicht krijgen in hun financiën.

ABN Amro schrijft in het persbericht dat 'veel' Nederlanders bij verschillende banken bankieren en dat het toevoegen van de twee banken en de creditcards betekent dat gebruikers een completer overzicht krijgen. Door alle inkomsten en uitgaven van die bankrekeningen te combineren, wordt één huishoudboekje mogelijk, schrijft de bank. ABN Amro verwacht dat rekeningen van andere Nederlandse banken ook 'snel' aan de app kunnen worden toegevoegd.

Grip is een Android- en iOS-applicatie die de inkomsten en uitgaven van een gebruiker automatisch onderverdeelt in categorieën als boodschappen, kleding en vervoer. Gebruikers kunnen per categorie een budget inschakelen, om zo te kunnen zien hoeveel ze nog 'mogen' besteden aan bijvoorbeeld kleding. De app kan ook pushberichten sturen als de gebruiker bijvoorbeeld bijna over een budget is of salaris binnenkrijgt. De app heeft volgens de bank 700.000 gebruikers en is ook te gebruiken met een bunq-rekening.

Het toevoegen van de bankrekeningen van andere banken aan de ABN Amro-app is mogelijk dankzij de invoering van betaalrichtlijn PSD2. Hiermee kunnen bedrijven toegang krijgen tot bankrekeningen van consumenten. De rekeninghouder moet hier wel toestemming voor geven.