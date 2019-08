AP: Microsoft vergaart telemetriedata correct, andere gegevens misschien niet

Microsoft verzamelt sinds april 2018 niet langer onrechtmatig telemetriegegevens van Windows 10-gebruikers. Dat zegt de AP op basis van een nacontrole. Uit die controle blijkt echter dat Microsoft 'andere gegevens' verzamelt en daardoor misschien alsnog de wet overtreedt.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens verzamelt Microsoft continu technische prestatie- en gebruiksgegevens van Windows 10 Home- en Pro-apparaten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn welke apps zijn geïnstalleerd en hoe vaak deze worden gebruikt, maar kunnen ook namen, wachtwoorden en e-mailadressen zijn. Het verzamelen van deze gegevens is niet verboden, maar dan moet de gebruiker wel duidelijk geïnformeerd zijn en toestemming hebben gegeven.

Volgens de toezichthouder deed de Amerikaanse techgigant dit laatste in oktober 2017 niet. Zo zou het bedrijf gebruikers niet hebben verteld welke informatie voor welke doeleinden werd verwerkt en was er door het gebruik van opt-outmogelijkheden geen sprake van het actief verlenen van toestemming. Microsoft zei na het onderzoek van de toezichthouder wel te willen samenwerken om verbeteringen door te voeren.

De AP zei voor het verschijnen van de Spring Creators Update in april 2018 al dat het verzamelen van die telemetriegegevens na het installeren van de update aan de privacywetgeving zou voldoen. De toezichthouder schrijft nu dat een nacontrole bevestigt dat de wijzigingen in de update hebben geleid tot 'daadwerkelijke verbeteringen' en dat Microsoft de gemaakte afspraken is nagekomen.

Tegelijk blijkt uit die nacontrole dat het Redmondse bedrijf ook 'andere gegevens' verzamelt. Welke gegevens dit precies zijn, maakt de toezichthouder niet duidelijk; een woordvoerder zegt wel dat het gaat om 'diagnostische en niet-diagnostische gegevens die samenhangen met onder andere Windows 10-apparaten en spelcomputers'.

De woordvoerder zegt verder dat deze dataverzameling pas tijdens de controle aan het licht is gekomen. Voor zover bekend werden deze gegevens daarvoor niet verzameld. "En mogelijk worden hierbij meer gegevens verwerkt dan nodig is. Wij willen dan ook weten of Microsoft hier wel gebruikmaakt van dataminimalisatie en of gebruikers hier wel op een goede manier over zijn geïnformeerd."

De AP heeft de resultaten van de nacontrole gedeeld met andere Europese privacytoezichthouders. Sinds de AVG pakken deze toezichthouders grensoverschrijdende privacyschendingen gezamenlijk op. Het land waarin het hoofdkantoor van de mogelijke schender is gevestigd, neemt daarbij de leiding. In het geval van Microsoft is dat Ierland. De Ierse toezichthouder heeft volgens de AP-woordvoerder gezegd naar het onderzoek te kijken. Hoe lang een nieuw onderzoek naar deze mogelijke privacyschendingen moet duren, is niet bekend.