Windows 10-gebruikers klagen over hoog cpu-verbruik door Cortana na update

Een nieuwe update van Windows 10 zorgt voor hoog cpu-verbruik bij sommige gebruikers. De bug lijkt onder andere in Cortana en in de zoekfunctie van het besturingssysteem te zitten. Het lijkt er bovendien op dat Microsoft van de problemen op de hoogte had kunnen zijn.

Het probleem zit in update KB4512941, een update voor v1903 van Windows 10 die een paar dagen geleden naar gebruikers is uitgestuurd. Op Reddit en andere fora klagen gebruikers dat hun processorverbruik plotseling erg hoog is. Uit screenshots die gebruikers van hun Taakbeheer hebben gemaakt is te zien dat het probleem in Cortana en SearchUI.exe blijkt te zitten.

Cortana en de zoekfunctie verbruiken in sommige gevallen tot wel 40 procent van de processorkracht. Het lijkt erop dat dat vooral gebeurt als gebruikers uitschakelen dat lokale zoekopdrachten naar Bing worden gestuurd. Dat uitschakelen moet doorgaans via de registry, dus het is niet duidelijk hoe groot de groep gebruikers is die last heeft van het probleem. Sommige gebruikers merken op dat zij het probleem kunnen oplossen door de cachemap van Cortana te vervangen door een eerdere cache uit C:\Windows.old. In dat geval is het echter mogelijk dat de lokale zoekfunctie niet meer goed werkt.

Opvallend is dat het erop lijkt alsof Microsoft op de hoogte had kunnen zijn van het probleem. In bèta-builds van de versie van Windows merkten gebruikers al via de Feedback Hub op dat er cpu-problemen in de update zaten. Het is niet de eerste keer dat Microsoft een update naar gebruikers stuurt waar in eerder in de Feedback Hub al over geklaagd werd. In oktober 2018 gebeurde dat ook, toen gebruikers data kwijtraakten bij het upgraden naar de Oktober Update. Ook toen waarschuwden verschillende gebruikers al voor dat probleem. Op de huidige update-pagina schrijft Microsoft dat er in deze update 'geen problemen bekend zijn.'