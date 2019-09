Sommige Windows 10-gebruikers hebben netwerkproblemen na recente update

Meerdere Windows 10-gebruikers ervaren problemen met hun netwerkkaart na het bijwerken van het OS met de cumulatieve update van vorige week. Microsoft erkent dat er problemen zijn, maar alleen voor wat betreft computers van de Japanse fabrikant NEC.

Windows Latest somt klachten op van gebruikers bij wie de netwerkkaart stopte met functioneren na het doorvoeren van de cumulatieve KB4515384-patch die vorige week verscheen. Klachten verschenen bij het Microsoft-forum, op Reddit en de Feedback Hub van Windows 10.

De meldingen betreffen pc's met Gigabyte- en MSI-moederborden en gaan voornamelijk om Intel-netwerkkaarten, hoewel een gebruiker op Reddit meldt dat ook zijn Killer-netwerkkaart stopte met functioneren na het doorvoeren van de update. De problemen maken dat er geen ethernet- en wifi-verbinding mogelijk is. Bijwerken van de drivers van de netwerkkaart zou geen soelaas bieden; het terugdraaien van de KB4515384-patch wel. Niet bekend is hoe wijdverspreid de problemen zijn. Sommige gebruikers reageren op de meldingen dat ze meerdere pc's zonder problemen hebben bijgewerkt.

Microsoft erkent wel dat er netwerkproblemen zijn, maar heeft het alleen over wifi-problemen in combinatie met Intel Centrino 6205- en 6235- en Broadcom 802.11ac-kaarten op sommige NEC-systemen. Uit- en inschakelen van de wifi-netwerkkaarten zouden de problemen verhelpen. In de tussentijd stopt Microsoft de verspreiding van Windows 10 versie 1903, de May 2019 Update, naar NEC-systemen, tot de softwareproblemen verholpen zijn.

Andere problemen die volgens Microsoft kunnen optreden na het doorvoeren van KB4515384 hebben betrekking op het niet meer werken van het Start Menu en de zoekfunctie, hoge cpu-belasting bij de Input Method Editor en lage audioweergave in games. Microsoft zegt die problemen te onderzoeken.