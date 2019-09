Google lijkt aan functie te werken om te 'zoeken op schermafbeelding'

Google lijkt te werken aan een functie om een zoekopdracht uit te voeren aan de hand van een gemaakte schermafbeelding. De recentste apk van de Google-app bevat sporen van deze zogeheten Smart Screenshots-functie.

Volgens 9to5Google, dat de functie aantrof in de apk van Google-app 10.61, is Smart Screenshots een soort samensmelting van twee bestaande functies in de applicatie: 'Bewerk en deel schermafbeeldingen' en 'Wat wordt er op mijn scherm weergegeven?'.

Wanneer er met de Google-app een screenshot wordt gemaakt, zou er een vernieuwde toolbar in beeld verschijnen. Deze biedt nog steeds mogelijkheden om de afbeelding te bewerken en te delen, maar bevat ook het onderdeel Lens. Wanneer de gebruiker daarop klikt gaat de Google-app 'visueel op zoek' naar afbeeldingen die in hoge mate op de schermafbeelding lijken.

Het is niet duidelijk of de functie alleen werkt voor screenshots die met de Google-app zelf zijn gemaakt of ook voor de schermafbeeldingen die afkomstig zijn van andere toepassingen.

Lens maakt al langer deel uit van de Google-app. De functie stelt gebruikers in staat om via hun smartphonecamera objecten te herkennen, teksten te kopiëren en te vertalen, en om online producten aan te kopen. De integratie met de functie om schermafbeeldingen te maken, zou erop kunnen wijzen dat Lens op termijn de functie 'Wat wordt er op mijn scherm weergegeven?' compleet gaat vervangen.