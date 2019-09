Google Lens gaat info en recepten bij supermarktartikelen weergeven

Google heeft zijn Lens-app uitgebreid met de mogelijkheid om in winkels bijkomende informatie op te vragen over bepaalde voedingsproducten. De primeur is voor de producten van Uncle Ben’s, waarbij Google Lens onder meer info over de voedingswaarde geeft en recepten voorstelt.

Voor de nieuwe functionaliteit werkt moederbedrijf Mars Food samen met Innit, het bedrijf achter de gelijknamige app vol recepten, kooktips en informatie over ingrediënten, allergieën en diëten. Wanneer de gebruiker in de supermarkt een product van Uncle Ben’s voor zijn cameralens houdt, zal Google Lens het automatisch herkennen. Daarna kan worden doorgeklikt naar een webpagina van Innit met meer details over het product, maaltijdideetjes en video’s over de bereiding.

Hoewel de nieuwe functie van Google Lens ook bij ons beschikbaar is, lijkt hij voorlopig alleen te werken met Engelstalige verpakkingen van Uncle Ben’s-producten. Volgens 9to5google worden de verpakkingen deze maand voorzien van een sticker die consumenten over de nieuwe mogelijkheid informeert.

In Nederland worden de meeste producten van Uncle Ben’s niet door Mars Food zelf verdeeld, maar gaat het volgens woordvoerder Roel Govers om 'parallelle import'. Hij verwacht dan ook niet dat Google Lens op korte termijn ook verpakkingen met Nederlandstalige opdruk gaat herkennen.

Google Lens maakt standaard deel uit van het Android-besturingssysteem en kan op iOS-toestellen als aparte app worden geïnstalleerd.