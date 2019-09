Professionele Belgische dronegebruikers moeten via app hun vluchten aanmelden

In België hebben de FOD Mobiliteit en Vervoer en skeyes, verantwoordelijk voor het beheer en de controle van het luchtverkeer, een uitgebreidere versie van de Droneguide-app uitgebracht. Vanaf vrijdag zijn professionele dronegebruikers verplicht om hun vluchten via deze app aan te melden.

De nieuwe versie van de Droneguide-app bevat voornamelijk aanpassingen voor professionele gebruikers. Bezitters van een Klasse 1A- of 1B-drone kunnen hun vluchten voortaan via de app aanmelden, opmerkingen toevoegen en gebruikmaken van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De app maakt het ook mogelijk om vluchten te bekijken via Droneguide Maps en om de vlieghistorie te raadplegen.

Voor nieuwe vluchten met een Klasse 1A-drone moet in principe vanaf vrijdag 13 september via de app een aanvraag worden ingediend voor een validatieproces. Er komt evenwel een overgangsperiode die loopt tot 11 december. Tot die tijd kunnen gebruikers hun administratie ook nog op de oude manier in orde brengen, te weten via een online formulier of per e-mail. Ook documenten met betrekking tot bestaande aanvragen kunnen nu via de Droneguide-app geraadpleegd worden.

Gebruikers van een Klasse 2-drone hebben eveneens de mogelijkheid om hun vluchten te plannen via de Droneguide-app. Zij zijn echter niet verplicht om een aanvraag voor de vlucht in te dienen of om de autoriteiten op de hoogte te stellen van hun vliegactiviteiten. Voor recreatieve dronegebruikers verandert er niets.