Google past zoekalgoritme-input aan om oorspronkelijk nieuws te prioriteren

Google heeft de input voor zijn algoritmes aangepast in een poging om oorspronkelijke nieuwsverhalen hoger in de zoekresultaten te krijgen. Aldus zou een nieuw artikel waar andere publicaties naderhand naar verwijzen beter naar voren moeten komen in Googles zoekmachine.

Google meldt dat het voor het afstellen en valideren van zijn algoritmes en het begrijpen van de autoriteit van individuele pagina's wereldwijd meer dan tienduizend mensen inzet die feedback geven. Zij opereren aan de hand van een aantal principes en richtlijnen. Die laatste geven richting aan wat er in content waardevol wordt bevonden tijdens het rangschikken. Om oorspronkelijke verhalen meer naar voren te halen zijn nu aanpassingen doorgevoerd in deze richtlijnen.

Zo worden de mensen die feedback geven conform de update geïnstrueerd om de hoogste beoordeling van 'een zeer hoge kwaliteit' toe te kennen aan originele nieuwsverhalen die informatie bieden die anders nog niet bekend zou zijn geweest. Ook wordt aan hen gevraagd om de algehele reputatie van het medium te beoordelen, waarbij volgens Google eerdere toegekende prestigieuze prijzen zoals de Pulitzer Prize of een geschiedenis van berichtgeving van een hoge kwaliteit sterke aanwijzingen zijn voor een positieve reputatie. De feedback van deze groep van meer dan tienduizend mensen leidt overigens niet tot een andere ranking van de specifieke resultaten die ze beoordelen; dat wordt uiteindelijk door de algoritmes bepaald, die in feite door de feedback worden getraind.

Het is de bedoeling dat de wijzigingen leiden tot nieuwe feedback, zodat Googles geautomatiseerde systemen beter in staat zijn om oorspronkelijke content prominenter te tonen. Google schrijft dat het doorgaans de laatste en meest uitgebreide versie van een nieuwsverhaal in de resultaten toont, maar dat moet door de genoemde wijzigingen veranderen. Daarbij moeten de oorspronkelijke verhalen niet alleen beter zichtbaar worden, maar ook langer in die goed zichtbare positie blijven staan.

Google erkent overigens dat er geen absolute definitie is voor oorspronkelijke berichtgeving of het vaststellen hoe origineel een gegeven artikel is. Mede daardoor zegt het bedrijf ook dat dit soort pogingen voortdurend evolueren en er dus gaandeweg wellicht meer veranderingen worden doorgevoerd.