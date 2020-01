Google verandert experiment met favicons in zoekresultaten na kritiek

Google komt deels terug van zijn beslissing om de zoekresultaten op de desktop een ander uiterlijk te geven. Het bedrijf wilde die meer laten lijken op de mobiele zoekresultaten door favicons te tonen, maar dat vervaagde het onderscheid tussen advertenties en zoekresultaten.

Google zegt in een tweet dat het een nieuw experiment begint waarbij de favicons een andere plek krijgen in de zoekresultaten. Daarbij krijgen sommige gebruikers in de komende weken favicons te zien, maar andere niet. Het bedrijf zegt dat het 'heeft geluisterd naar de feedback van gebruikers' en dat daarom de favicons op andere plekken neer gaat zetten. Welke plekken dat zijn en hoe de experimentele nieuwe ontwerpen eruit komen te zien is niet bekend.

Google reageert daarmee op de kritiek van veel gebruikers op het nieuwe uiterlijk van de zoekmachine. Vorige week begon Google met een vernieuwd ontwerp op de desktop, waarbij zoekresultaten er anders uit zagen. Zo stond er een favicon bij, het kleine pictogram dat in een tabblad van een website staat. Ook waren de achtergrondkleuren bij resultaten verdwenen. Opvallend was ook dat de advertenties in de zoekmachine daardoor veel meer leken op organische zoekresultaten. Critici merkten op dat het verschil tussen betaalde en organische resultaten nu veel kleiner was. Volgens Google kwam het ontwerp van de resultaten op die manier 'meer in lijn met de het ontwerp dat we sinds maanden op mobiele telefoons hebben'. In een opvolgende tweet zegt het bedrijf dat 'gebruikers op mobiele apparaten positief waren over het ontwerp'. Ook zouden webontwikkelaars blijer zijn met de 'merkiconografie op de zoekresultatenpagina'. Google schrijft verder: "Hoewel vroege testen op de desktop voor positieve reacties zorgden, luisteren we altijd naar feedback van gebruikers."