Google test verwerken video's van TikTok en Instagram in zoekresultaten

Google draait in zijn mobiele zoekapp en op mobile web een test waarbij video's van TikTok en Instagram verwerkt worden in de zoekresultaten. Die komen in de 'korte video's'-sectie. Wie daarop klikt, wordt naar de mobiele website van die diensten gebracht.

Beeld via TechCrunch

Het Short Videos-kadertje bevatte al resultaten van Googles eigen Project Tangi, TikTok-concurrent Trell en YouTube Shorts. Instagram en TikTok zijn daar sinds een aantal dagen aan toegevoegd. Tegenover TechCrunch bevestigt Google dat het hier om een test gaat bij een beperkte groep gebruikers en dat het nog niet vaststaat of TikTok en Instagram zo geïntegreerd zullen blijven in de resultaten.

Dit is de nieuwste van een lange reeks toevoegingen aan de Google-zoekresultaten, die al langer niet alleen bestaan uit websites. Men vindt er afhankelijk van de zoekterm tegenwoordig samenvattingen van Wikipediapagina's, sportuitslagen, nieuwsartikelen, veelgestelde vragen, tweets, video's, links naar socialemediaprofielen en meer.

Niet alleen is het aan Google of Instagram en TikTok zo geïntegreerd blijven in de Google-resultaten. Mochten de twee diensten zelf, respectievelijk eigendom van Facebook en het Chinese ByteDance, daar geen trek in hebben, dan houdt het ook op.