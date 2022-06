Apple werkt mogelijk aan eigen zoekmachine

Apple lijkt bezig met de ontwikkeling van een eigen alternatief voor de Google-zoekmachine. Als dat zo zou zijn, is het een van de vele stappen die het bedrijf zet om zichzelf onafhankelijk te maken van leveranciers en concurrenten.

Siri-suggestie bovenaan,

daaronder Google-zoekopdrachten

Dat Apple werkt aan een zoekfunctie voor een toepassing, wordt duidelijk uit diverse aanwijzingen. De eerste is voor iedereen zichtbaar in iOS 14, de nieuwste versie van Apples mobiele besturingssysteem. De webresultaten van Spotlight, dat bovenaan de pagina links van het homescreen staat of bereikbaar is met een veeg omlaag op elk homescreen, zijn nu niet langer van Google, maar komen van Apple zelf.

Bovendien heeft Apple tientallen vacatures uit staan voor mensen die aan zoekfuncties werken. Daarnaast zien website-eigenaren de crawler van Apple, AppleBot, de afgelopen weken vaker dan gebruikelijk langskomen op hun sites. De eerste site die dat publiekelijk opmerkte was Coywolf in augustus van dit jaar. Sindsdien hebben veel anderen dat ook opgemerkt en gelooft ook zakenkrant Financial Times dat Apple aan een zoekmachine werkt.

Update, 13:49: Onze systeembeheerder heeft inmiddels 2TB aan data doorzocht om te kijken of Applebot ook op Tweakers de laatste tijd meer is langsgeweest, maar dat is niet het geval. Sterker nog: de crawler komt nu minder langs dan eerder dit jaar.

Een andere aanwijzing is dat Apple de pagina over zijn crawler eerder dit jaar heeft aangepast, zoals te zien is door die te vergelijken met een oudere versie bij Web Archive. Op de pagina zijn ook factoren opgenomen die de crawler meeneemt bij de ranking van pagina's. Onder andere hoe gebruikers met de pagina's omgaan na erop geklikt te hebben in een zoekresultaat en algemeen ontwerp van de pagina.

Waarom Apple een eigen zoekmachine zou willen

Apple wil al jaren minder afhankelijk zijn van leveranciers en concurrenten bij belangrijke zaken. Zo ontwikkelt het sinds tien jaar zijn eigen socs voor mobiele apparaten als iPhones en iPads en die socs komen vanaf eind dit jaar ook in macOS-producten. Dat verkleint de afhankelijkheid van chipontwerper Intel op desktopgebied en leveranciers als Qualcomm en Samsung op mobiel gebied. Apple neemt vooralsnog wel modems af van Qualcomm, maar werkt naar verluidt aan eigen modems.

Ook op gebied van software wil Apple niet langer afhankelijk zijn van anderen. Waar het bedrijf bij de presentatie van de eerste iPhone in 2007 nog trots de Google Maps-app liet zien, stond die vanaf 2012 niet langer in iOS en stapte het over op een eigen kaartenprogramma, met kaarten van onder meer TomTom.

Google Maps (links) en Apple Maps in 2012 onder iOS 6

Daarnaast geeft een eigen zoekmachine Apple een goede positie die veel geld waard is. Hoeveel geld? Google betaalt Apple volgens recente informatie van The Wall Street Journal rond 11 miljard dollar per jaar om de standaardzoekmachine te zijn in Safari voor iOS. Dat is zelfs voor deze grote techbedrijven geen wisselgeld: voor Apple is dat tussen 15 en 20 procent van de jaarlijkse winst, voor Googles moederbedrijf Alphabet is dat zelfs een derde.

Waarom Google zoveel wil betalen, is duidelijk. Er komt veel verkeer van iPhones en iPads naar zoekmachines en dus veel data over zoekopdrachten en veel momenten om advertenties bij zoekopdrachten te plaatsen. Het is niet voor niets dat de deal, gesloten in 2018, een focuspunt is bij een antitrustonderzoek van de Amerikaanse overheid.

Maar in dat onderzoek zit nog een reden waarom Apple een eigen zoekmachine zou willen maken. Dat onderzoek kan een einde betekenen aan de deal tussen de techgiganten om Google de standaardzoekmachine op iOS te laten zijn. Wat is dan een alternatief? Apple hoopt dan wellicht op een eigen product, in plaats van dat het een deal moet maken met een andere concurrent.

Hoe een eigen zoekmachine te bouwen

Apple heeft dus al een paar jaar een webcrawler die het web in kaart probeert te brengen. Apple heeft, als een van de rijkste bedrijven ter wereld, bovendien het geld om in de ontwikkeling van een eigen zoekmachine te steken.

De combinatie met iOS en macOS geeft Apple bovendien een voorsprong. Apple kan de eigen zoekmachine de standaard maken op de eigen besturingssystemen en zo vanaf de eerste dag behoorlijk wat verkeer genereren.

Maar een groot bedrijf is geen garantie voor een zoekmachine die werkt naar ieders tevredenheid. Microsoft bracht Bing elf jaar geleden uit. Dat is een behoorlijke tijd om een zoekmachine verder te ontwikkelen. Ter vergelijking: toen Bing uitkwam, was Google nog niet eens elf jaar oud. Bing is nu al jaren de standaardzoekmachine in het zoekvenster van Windows en in browsers Internet Explorer en Edge. Desondanks is Bing nog geen enkele bedreiging voor het marktaandeel van Google. Volgens recente cijfers van Pure-IM heeft Google in Nederland op desktops een marktaandeel van 89 procent en Bing 7 procent en op mobiel is het aandeel van Google 98 procent.

Google zal ook nog lang het voordeel houden van schaal, zegt hoogleraar Dan Wang van de Columbia Business School in New York tegen Financial Times. "Google krijgt elke minuut honderden miljoenen zoekopdrachten van gebruikers over de hele wereld. Dat is een enorm voordeel als het aankomt op data."

Bovendien hoeft de zoekmachine van Apple geen webpagina te zijn met zoekresultaten zoals Google dat is. Het kan ook gaan om het aanbieden van Siri-suggesties voor websites en zoekresultaten op meer plekken in iOS. Dat zou de standaardzoekmachine in iOS in elk geval minder nodig maken in veel gevallen. Apple heeft niet gereageerd op de geruchten.