Apple Maps toont realtime-informatie over openbaar vervoer in België

Apple Maps geeft vanaf nu realtime-informatie weer over het openbaar vervoer in België. Daarmee kunnen gebruikers onder andere de locatie van een bus, trein of metro in realtime zien en bekijken of er sprake is van vertraging.

Apple Maps toonde al de geplande vertrektijden van het openbaar vervoer in België, maar voorheen werd daarbij geen rekening gehouden met vertraging. De app geeft inmiddels ook in realtime informatie weer over het Belgische openbaar vervoer, merkte iCulture op. Daarmee kunnen Belgische gebruikers bijvoorbeeld bekijken of hun trein op tijd is en waar de trein zich bevindt. De functie voor realtime ov-info was sinds 2019 al beschikbaar in Nederland.

Het is niet duidelijk of Apple Maps in realtime informatie over alle openbaarvervoerlijnen in heel België toont, maar daar lijkt het volgens iCulture wel op. België is nog niet toegevoegd aan de lijst met landen waarvan actuele ov-informatie in Apple Maps wordt getoond. Gebruikers kunnen de actuele informatie bekijken door op een openbaarvervoerlijn te drukken en de reistijden te bekijken.