In de afgelopen jaren zijn op Tweakers meerdere artikelen verschenen over de autosector die in transitie is van fossiele brandstoffen naar EV's. Maar auto's zijn niet de enige vervoersmiddelen die deze overstap moeten maken. Bussen voor het openbaar vervoer zijn daar ook een voorbeeld van. Deze groep voertuigen moet zelfs eerder over zijn: vanaf 2030 moeten alle OV-bussen namelijk nulemissie zijn. Voor vijf jaar eerder is de afspraak zelfs dat er alleen nog maar elektrische bussen worden gekocht.

En dat is, als je het vergelijkt met auto's, snel. In Nederland ligt het plan dat er vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's gekocht mogen worden, maar daarna zal het nog jaren duren voordat de meerderheid van alle Nederlandse auto's aan de stekker wordt opgeladen, en niet meer aan de pomp. De vraag is dan ook of vervoersmaatschappijen die relatief ambitieuze doelstelling kunnen halen, of dat bepaalde bussen ook in het volgende decennium nog een uitlaat zullen hebben. Deze vraag willen we in dit artikel beantwoorden.