ACM laat netbeheerders energiecontracten aanbieden voor gebruik in daluren

Netbeheerders mogen van de ACM vanaf februari energiecontracten aanbieden zonder vaste transportcapaciteit. Dit betekent dat bedrijven een energiecontract kunnen afsluiten die ze buiten piekuren mogen gebruiken, om bijvoorbeeld 's avonds elektrische voertuigen op te kunnen laden.

Met de stap wil de Autoriteit Consument & Markt netcongestie tegengaan. Op dit moment mogen netbeheerders alleen transportovereenkomsten met vaste transportrechten aanbieden. Dit betekent dat wanneer bedrijven en particulieren een elektriciteitscontract afsluiten, de netbeheerder ervoor moet zorgen dat de klant op elk moment van de dag gebruik kan maken van de energie.

Een voorbeeld waarbij dit een probleem oplevert, is bij busmaatschappijen die over willen stappen op accuelektrische bussen. Deze bussen worden 's nachts opgeladen en hebben dan veel stroom nodig, maar overdag is er een stuk minder energie nodig. In de praktijk zou er op het energienet genoeg netcapaciteit moeten zijn, omdat naastgelegen fabrieken bijvoorbeeld 's nachts niet werken en daardoor weinig energie gebruiken. Omdat de netbeheerder echter bij vaste transportrechten verplicht is om ervoor te zorgen dat zowel die fabrieken als de busmaatschappijen op hetzelfde moment de volledige capaciteit kunnen gebruiken, kan de netbeheerder bij vaste transportrechten en netcongestie de busmaatschappij niet aansluiten. Onder meer OV-maatschappij Arriva gaf in 2022 tegen Tweakers aan dat dit een van de grootste struikelblokken is om over te stappen naar accuelektrische bussen.

Andere voorbeelden zijn volgens de ACM bedrijven die een netaansluiting willen gebruiken voor accu-opslagsystemen en elektrolysers. Omdat bedrijven deze aansluitingen niet altijd op volle capaciteit kunnen gebruiken, krijgen ze volgens de toezichthouder korting op het transporttarief. De ACM kondigde de plannen in juli 2023 aan. Vanaf 1 februari 2024 mogen netbeheerders de energiecontracten zonder vaste transportcapaciteit aanbieden in gebieden waar het stroomnet vol is. Vanaf februari 2025 zijn netbeheerders verplicht deze energiecontracten aan te bieden in congestiegebieden.