Rijksoverheid deelt plannen voor verminderen congestie elektriciteitsnet

De Nederlandse Rijksoverheid deelt in de 'Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten' toekomstplannen voor het verminderen van netcongestie als gevolg van de toename van duurzame elektriciteit. De druk op het elektriciteitsnet moet hiermee verminderd worden.

Bron: Hyundai

In de Actieagenda en een bijbehorende blogpost deelt de Nederlandse overheid uiteenlopende plannen die ze samen met netbeheerders, gemeenten, provincies, toezichthouder ACM, en betrokken brancheverenigingen en marktpartijen heeft geformuleerd. Het gaat om een uitgebreider plan dan het Landelijk Actieprogramma Netcongestie, dat eind 2022 gepresenteerd werd.

Zo moet er volgens het nieuwe plan naar schatting tussen de 80.000 en 105.000 kilometer extra elektriciteitskabel gelegd worden en moeten er tussen de 37.000 en 54.000 nieuwe elektriciteitshuisjes bijgebouwd worden. Deze plannen zullen tussen nu en 2035 uitgevoerd worden. De netverzwaring vereist tevens tussen de 260 en 330km² aan nieuwe ondergrondse ruimte, specifiek voor laag- en middenspanningkabels.

Verder deelt de Rijksoverheid verschillende termijnen voor komende onderzoeken naar oplossingen voor netverzwaring. Zo moet in 2024 onderzocht worden wat het effect van 'dynamische leveringsprijzen op netcongestie in het laagspanningsnet' is. Dit jaar moet ook het nut van zogenoemde flexibiliteitstenders onderzocht worden. Dit zijn capaciteitsmaatregelen, zoals buurtaccu's, die flexibel ingezet kunnen worden om netcongestie tijdelijk te verhelpen. Verder wil de overheid nog dit jaar onderzoek doen naar het eventueel verplichten van congestiemanagement als noodmaatregel. Dit zou betekenen dat netbeheerders congestiemaatregelen kunnen afdwingen, al worden hiervan geen concrete voorbeelden genoemd.

Tot slot worden voor de komende twee jaar nog enkele concrete plannen voorgesteld omtrent specifieke apparaten in het elektriciteitsnetwerk van Nederland. Zo wil de overheid onderzoeken of stroomgebruik van laadpalen automatisch aangepast kan worden; dit wordt netbewust laden genoemd. Ook andere slimme apparaten, zoals warmtepompen, zouden dit principe kunnen hanteren. De overheid belooft dat 'belangen van huishoudens en andere kleinverbruikers zorgvuldig worden meegenomen'. De inzet van accu's van elektrische auto's als reguliere thuisaccu's moet verder gestimuleerd worden. In al deze gevallen wordt op basis van onderzoek bepaald of de plannen worden doorgezet.