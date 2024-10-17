Levering eerste partij thuisbatterijen van HomeWizard is vertraagd

De levering van de eerste partij plug-inthuisaccu's van HomeWizard is met enkele maanden vertraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Tweakers. De vertraging treft alleen de partij accu's die in november geleverd zou worden.

HomeWizard presenteerde in juni dit jaar zijn thuisaccu, de zogenaamde Plug-In Battery, en beloofde deze in november te leveren. Destijds verwachtte het bedrijf al dat de gebruikte batterijcellen schaarser zouden worden, omdat de vraag toenam. "We hadden ingecalculeerd dat er daardoor wat vertraging kon zijn, maar dat bleek meer tegen te vallen dan verwacht", aldus een woordvoerder. De grondstoffen die voor de batterijcellen gebruikt worden, zijn schaarser geworden en de vraag in de markt blijkt hoger dan verwacht.

Daardoor worden de accu's niet in november, maar in januari en februari geleverd. Getroffen klanten ontvingen vanochtend een e-mail over de opgelopen vertraging. Daarin staat dat zij uiterlijk een week voor de levering een e-mail krijgen met de definitieve bezorgdatum. Gebruikers die een thuisaccu hebben besteld met een leverdatum in maart hoeven geen rekening te houden met vertraging. "Wij verwachten deze nog steeds in maart te leveren. De productie is dan opgeschaald", aldus HomeWizard.

De Plug-In Battery slaat opgewekte zonne-energie op voor later gebruik. Het apparaat heeft een opslagcapaciteit van 2,7kWh en een accu die tot maximaal 800W aan vermogen kan leveren. De thuisaccu hoeft alleen in het stopcontact gestoken te worden, waarna hij toegevoegd kan worden aan de HomeWizard Energy-app. Volgens HomeWizard kan de accu zesduizend laadcycli aan en heeft hij een verwachte levensduur van vijftien jaar. De accu kan vooruitbesteld worden voor een aanbetaling van 50 euro. De prijs van het apparaat zelf bedraagt 1395 euro.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 14:28
140 • submitter: LongTimeAgo

17-10-2024 • 14:28

140

Submitter: LongTimeAgo

Lees meer

Samduo brengt 11,9cm dunne plug-inthuisaccu in juli uit voor 1999 euro
Samduo brengt 11,9cm dunne plug-inthuisaccu in juli uit voor 1999 euro Nieuws van 19 juni 2026
Provincie Flevoland geeft minimaal 750 euro subsidie op thuisaccu - update
Provincie Flevoland geeft minimaal 750 euro subsidie op thuisaccu - update Nieuws van 12 januari 2026
Tibber laat klanten met Homevolt-thuisaccu automatisch handelen op onbalansmarkt
Tibber laat klanten met Homevolt-thuisaccu automatisch handelen op onbalansmarkt Nieuws van 11 december 2024
Onderzoekers ontwikkelen anodevrije solidstateaccu op basis van natrium
Onderzoekers ontwikkelen anodevrije solidstateaccu op basis van natrium Nieuws van 8 juli 2024
HomeWizard brengt plug-inthuisaccu uit
HomeWizard brengt plug-inthuisaccu uit Nieuws van 25 juni 2024
Energieleverancier Tibber gaat apparaten aansturen om stroomnet te ontlasten
Energieleverancier Tibber gaat apparaten aansturen om stroomnet te ontlasten Nieuws van 5 maart 2024
Onderzoekers ontwikkelen natriumaccu met hoge energiedichtheid
Onderzoekers ontwikkelen natriumaccu met hoge energiedichtheid Nieuws van 20 februari 2024
Rijksoverheid deelt plannen voor verminderen congestie elektriciteitsnet
Rijksoverheid deelt plannen voor verminderen congestie elektriciteitsnet Nieuws van 22 januari 2024
Nederlandse energieleverancier Zonneplan gaat thuisaccu's verkopen
Nederlandse energieleverancier Zonneplan gaat thuisaccu's verkopen Nieuws van 17 januari 2024
HomeWizard brengt Energy Display-energiemonitor uit voor 60 euro - update
HomeWizard brengt Energy Display-energiemonitor uit voor 60 euro - update Nieuws van 27 september 2023
Meer producten en artikelen
Thuisbatterijen Energie Zonne-energie

Reacties (140)

-Moderatie-faq
140
139
56
8
0
67
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
pegagus 17 oktober 2024 14:34
Blijkbaar hebben ze eerst de batterijen verkocht en pas daarna de bestelling bij de fabrikant geplaatst. Vanuit Homewizard gezien heel erg slim, maar voor mij de reden het te mijden als de pest. Niet dat ik dit überhaupt zou overwegen, maar in het algemeen kijk ik de kat nog wel uit de boom met die thuisbatterijen. 15 jaar klinkt heel leuk, maar als het na vijf jaar softwarematig niet meer werkt, heb je er helemaal niets meer aan.
andMax @pegagus17 oktober 2024 14:38
Dit ligt iets genuanceerder: Voor de Plug-in Battery maak je aanbetaling van €50 voor reserveringskosten. Je ontvangt 1 week voor levering een betaallink met het resterende bedrag. Bron, stop 'm in het mandje en druk op afrekenen.

edit: Typo

[Reactie gewijzigd door andMax op 17 oktober 2024 14:38]

tweakuwe @andMax17 oktober 2024 15:40
Krijg je die 50 euro netjes terug als je je bestelling van die batterij annuleert?

Volgens hun eigen helpdesk kan je bestellingen namelijk niet annuleren*, ga je dan dus niet gelijk een betalingsverplichting aan voor het volle bedrag? Dan zijn de batterijen gewoon al verkocht en is er helemaal niets te nuanceren. Dat geld krijg je pas eventueel weer terug krijgt als ze de batterij leveren en je de levering weigert of het product terugstuurt (met beroep op hun eigen bedenktijd regeling of de met een beroep op de wet koop op afstand), of om een andere reden een beroep kan doen op een ontbinding van de koopovereenkomst.

*https://helpdesk.homewizard.com/nl/articles/5936650-hoe-kan-ik-mijn-bestelling-annuleren-of-wijzigen
Er is trouwens al enige jurisprudentie die aangeeft dat consumenten een bestelling gewoon mogen annuleren voor dat er geleverd wordt, zolang ze dat doen alsof het product net geleverd is (dus met hetzelfde herroepingsformulier etc., binnen een redelijke termijn de boel netjes terugsturen als er toch nog geleverd wordt omdat een product al verzonden was, etc.).

Het is geen bedrijf die het netjes lijkt te doen, afgaande op hun webshop.
vrow @tweakuwe17 oktober 2024 16:38
Ze hebben altijd gezegd dat als je zelf wilt annuleren, dat je je geld kwijt bent.
Als je wilt annuleren omdat de levering vertraagd raakt, dan is het kosteloos. Stond er aan het begin van de aankoop keurig netjes bij.
En in het mailtje van vanochtend staat ook weer herhaald: als je nu wilt annuleren, krijg je netjes je geld terug.

Ik vind dit helemaal niet raar en ik vind dit een prima manier.
Je gaat er vooraf mee akkoord, je weet precies waar je aan toe bent.
Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die maar bestellen en annuleren, pre-orderen en dan toch weer afzeggen. Met dit soort producten moet een bedrijf wel een beetje weten wat de vraag zal zijn. Jaja, ondernemersrisico enzo maar ik heb liever dat ze het zo doen en dan gezond blijven en blijven bestaan, dan dat ze zich erop verkijken en het schip ingaan :-)
tweakuwe @vrow17 oktober 2024 17:07
Ze moeten zich gewoon aan de wet koop op afstand houden en je het volledige bedrag retourneren als je de koopovereenkomst ontbind. Waarom zou deze partij boven de wet staan? Als je vind dat er teveel misbruik van de mogelijkheden die de wet bied wordt gemaakt, dan moet je ervoor pleiten dat de wet wordt aangepast. Wetgeving komt niet a la carte…

Homewizard kan er ook voor kiezen om pas de verkoop te starten als ze een voorraad hebben. Ze kiezen voor pre-orders en misleiden klanten dan actief over hun rechten zo lijkt het. Tenzij er een specifieke uitzondering is voor zulke thuisbatterijen in de wet koop op afstand, maar daar ben ik niet bekend mee.
vrow @tweakuwe17 oktober 2024 17:21
Nou, dit is een ongewenst bijverschijnsel van die wet.
Die wet is bedoeld om misleiding of dwaling te voorkomen (in de breedste zin: simpelweg dat het product bedoeld of onbedoeld, expres of per ongeluk, niet is zoals het er op het plaatje en de tekst uitzag).
Daar is die hele wet voor bedoeld.

Niet om onder je pre-order uit te kunnen.
Er is een leveringsovereenkomst gesloten met een vast afgesproken levertijd, namelijk november. Het is een vermoedelijke levertijd, uiteraard, want 100% zekerheid heb je nooit.
Was je naar de winkel gegaan en had je op deze manier iets gekocht, dan had je er absoluut niet onderuit gekund.
Maar omdat het via internet is en de wet koop op afstand geldt, mag in je in principe 14 dagen na ontvangst van het artikel, het retourneren.
Daar is die wet voor bedoeld. Dat je dus ook al in de pre-order periode kan annuleren, is daarvan een onbedoeld bij-effect.
Wil je meer lezen, kijk dan even hier: https://www.ictrecht.nl/b...n-annuleren-voor-levering
tweakuwe @vrow17 oktober 2024 18:06
Je doet een hoop aannames, onder andere over waar de wet voor bedoeld was. Het was om consumenten een afkoelingsperiode te geven bij verkoop op afstand, met voorlopers gaat het al erg ver terug tot 1985. Misleiding en dwaling zie je ook vaak pas als je de boel al aansluit/probeert. Als je dat doet vervalt je recht van herroeping op basis van deze afkoelperiode, maar kan je de verkoop ontbinden op basis van dat het gekochte niet voldoet aan het beloofde. Dat is echter een hele andere kwestie.

De wet is nou eenmaal de wet, en wat deze partij probeert te doen gaat tegen die wet in. Een deel van de betaling bij de bestelling en de rest tegen de tijd van levering mag prima. Maar van het moment van de bestelling tot 14 dagen na de levering kan je gewoon de koop ontbinden als consument en dient Homewizard al het betaalde terug te geven.
Tweakert2020 @tweakuwe17 oktober 2024 18:45
Ook de wet kent uitzonderingen, weet je zeker dat dit hier niet onder kan vallen?
tweakuwe @Tweakert202017 oktober 2024 18:53
Ja, ik heb de wet net nog eens nagekeken voor deze discussie (het is inmiddels in het burgerlijk wetboek opgenomen, artikel 6:230m-s).
vrow @tweakuwe17 oktober 2024 19:17
Klopt, dat moeten ze doen.
Dus na het leveren mag je de boel terugsturen.
En waar de wet voor bedoeld was, is superduidelijk hoor. Als het de bedoeling was geweest dat je altijd elke pre-order mocht annuleren en je aanbetaling terugkrijgen, dan hadden ze dat wel zo in de wet gezet.
En dan had dat ook gegolden voor aankopen die je ‚fysiek‘ doet, want ook in een winkel zie je een pre-order product normaal gesproken niet.
Dus nee, de wet was daar niet voor bedoeld.
Als je kijkt in het artikel waarnaar ik gelinkt heb, zie je dat daar ook terug. Uiteindelijk heeft een rechter gezegd dat annuleren van een vooruitbestelling die online is geplaatst, toch onder die wet valt omdat je uiteindelijk toch altijd na levering terug mag sturen dus vloeit dat er logischerwijs uit voort.

Maar de wet was bedoeld voor ‚misleiding‘ in de breedste zin, zoals ik aangaf: het plaatje kwam niet helemaal overeen, al dan niet expres door de verkoper. Marketingplaatjes zijn vaak veel mooier dan het echte product. Of dwaling: je was zelf in de war en hebt per ongeluk het verkeerde item besteld. In die gevallen hoef je geen discussie te voeren want het kan zonder opgaaf van redenen terug.

Consumentenbescherming is prima, maar vanuit het bedrijf bekeken is er zo geen enkele afspraak meer te maken die stand houdt. En dat is niet goed voor jonge(re) bedrijven met innovatieve producten. Zie ook een Kickstarter. Je doet een plegde en kan die nog annuleren voor de einddatum. Maar op de einddatum wordt geïncasseerd en ben je je geld kwijt. Hoe dat juridisch met EU-wetgeving zit, weet ik niet. Misschien mag dat ook wel niet. Maar het staat superduidelijk vermeld en je weet waar je aan begint. Dat soort afspraken zouden gewoon moeten mogen, vind ik.

[Reactie gewijzigd door vrow op 17 oktober 2024 19:21]

micla @tweakuwe18 oktober 2024 18:11
Dat is niet helemaal correct.

Bij maatwerk bijvoorbeeld mag de leverancier een boetebedrag hanteren voor de gemaakte kosten en derving van het reeds geproduceerde. Ik weet niet of deze units op maat worden geleverd, maar zelfs bij een modulaire opbouw kunnen zij zich hier al op beroepen. De wet kopen op afstand heeft wel degelijk uitzonderingen.
tweakuwe @micla18 oktober 2024 18:16
Er zijn wel uitzondering ja, maar deze batterij is geen maatwerk of onder een van de andere uitzonderingen vallende.
wooha @tweakuwe17 oktober 2024 16:40
Dan lijkt me dat een tegenstrijdigheid op hun web site. Er staat ook dat je wel kan annuleren en dan alleen de aanbetaling kwijt bent.

https://helpdesk.homewiza...y-alles-wat-je-moet-weten
Wat als ik mij bedenk na de aanbetaling?

Heb je een Plug-In Battery gereserveerd en wil je deze annuleren? Je kan op elk moment annuleren. Om een eerlijke wachtrij voor de Plug-In Battery te kunnen bieden, worden aanbetalingen bij annulering niet gerestitueerd. In het geval dat de levering onverhoopt vertraging oploopt, ontvang je bij annulering wel je aanbetaling terug. Neem dan contact met ons op om een annulering in gang te zetten.
Anders is inderdaad de enige nuance dat je het aankoopbedrag pas een week voor levering kwijt bent en niet al maximaal de helft voor levering.
tweakuwe @wooha17 oktober 2024 18:45
Je hebt gewoon recht op dat aankoopbedrag van 50 euro ook als je uiterlijk 14 dagen na levering besluit van de koop af te zien. Er is geen uitzondering in de wet die Homewizard toestaat deze voorwaarde te stellen. Sterker nog, ze voldoen nu niet aan hun plicht om kopers juist te informeren over hun rechten en dat geeft je als koper nog meer mogelijkheden om de koopovereenkomst te ontbinden.
wooha @tweakuwe17 oktober 2024 21:37
Ze hebben informatieplicht dus jouw opmerking is een goede toevoeging.

Maar die bedenktermijn geldt voorzover ik weet vanaf de aankoopdatum en niet vanaf de leveringsdatum. Je kan je daarna nog wel beroepen op het eventueel niet voldoen aan redelijke verwachtingen.

Mijn reactie was vooral op het mogelijk aangaan van een betalingsverplichting vanwege het niet kunnen annuleren waar jij naar verwijst. Het recht op 14 dagen bedenktermijn geloof ik wel, inclusief restitutie van de reserveringskosten. Volgens jouw verwijzing gaan ze zelfs tot 30 dagen bedenktermijn.

In de tegenstrijdige tekst waar ik naar verwijs noemen ze geen (wettelijke 14 dagen) bedenktermijn en claimen zelfs dat je de reserveringskosten kwijt bent, dus die tekst wekt de indruk dat je ook na de bedenktermijn nog kan annuleren. Dat maakt de koop dan niet meer dan een reservering waarbij je nog geen betalingsverplichting aangaat voor het product zelf.

Het geheel ziet er wat onzorgvuldig en tegenstrijdig uit en het is onduidelijk wat de verkoper precies beoogt.

Voor de rechtbank zou ik ten hoogste 50 euro reserveringskosten verwachten kwijt te zijn als ik van een koop af zou zien na 30 dagen. Dus mijn maximum voordeel op basis van de wet en de tegenstrijdige beweringen van de verkoper.

Maar goed, ik ben geen jurist en geen potentiële klant.
tweakuwe @wooha18 oktober 2024 10:30
Dat herroepingsrecht is expliciet vanaf het moment van levering. Het moment tussen bestelling en levering wordt in de wetgeving niet genoemd, maar er zijn meerdere rechtszaken geweest waar het oordeel van de rechter steeds was dat je op dat moment ook moet kunnen annuleren zoals je zou doen tijdens die 14 dagen na de levering.

Lang niet elke consument zal weten hoe dit recht precies werkt, dat mag je ook niet verwachten van consumenten en juist daarom valt ook dit onder de informatieplicht (waarbij je wel weer van de consument mag verwachten dat ze hun rechten zelf opzoeken op je website, mits het niet al te diep is verborgen), maar zo'n serieuze partij met een online verkoopkanaal weet dit zeer zeker wel. Ik vermoed dat als je eenmaal dreigt met een juridische procedure dat je snel je 50 euro terug krijgt ook bij een vroegtijdige annulering. Maarja, er staan eigenlijk geen serieuze consequenties op om het toch te proberen als verkoper (vergelijk het met hoe sommige verkopers moeilijk doen over garantie tot je met een juridische procedure dreigt).
wooha @tweakuwe18 oktober 2024 18:28
Dat herroepingsrecht is expliciet vanaf het moment van levering. Het moment tussen bestelling en levering wordt in de wetgeving niet genoemd, maar er zijn meerdere rechtszaken geweest waar het oordeel van de rechter steeds was dat je op dat moment ook moet kunnen annuleren zoals je zou doen tijdens die 14 dagen na de levering.
Dat wist ik niet.

Een off-topic vraag misschien, maar geldt dit dan ook voor het afsluiten van een internetabonnement? ISP's wachtten vaak 14 dagen voordat ze het leverproces begonnen. Is dat dan inmiddels geen garantie meer dat ze de klant aan de bestelling kunnen houden?
Lothlórien @tweakuwe18 oktober 2024 07:40
Zou dat onder de informatieplicht moeten vallen?

Je doet een pré-order en betaalt alvast 50 euro om te laten zien dat je een serieuze koper ben.
Als er bij staat dat je die 50 euro via juridische omwegen altijd terug kunt krijgen doet daar afbreuk aan lijkt me.

Dat je die 50 euro niet meer terugkrijgt tenzij... Zijn gewoon duidelijke afspraken.

Weet je trouwens zeker dat er niet ook ergens op de website staat dat je een koop ook weer kunt ontbinden?
Marchel @pegagus17 oktober 2024 14:39
Dan beperk je jezelf natuurlijk wel behoorlijk. Maar ik begrijp dat zulke aankopen financieel niet voor iedereen gemakkelijk zijn. Ik wil er zo snel mogelijk een hebben (bij wijze van spreken): hoe eerder in bezit, hoe sneller het is terugverdiend. Kijk maar naar zonnepanelen; de mensen die er als eerste bij waren, hebben het meest geprofiteerd.

In een omvormer zit ook software, dat is ook goed gegaan toch? :-)
Fanman @Marchel17 oktober 2024 14:59
"De omvormer fabrikant Omnik is in 2020 failliet gegaan. De productie van Omnik-omvormers is gestopt en het monitoringportaal voor klanten uit de lucht."[bron]

[Reactie gewijzigd door Fanman op 17 oktober 2024 15:00]

FasT @Fanman17 oktober 2024 15:09
Mijn Omnik omvormer doet het nog steeds prima, monitoring kan ook prima op een andere manier als via het portaal. (Het Omnik portaal is trouwens wel overgenomen door een andere partij en kan tegen een betaling van ik dacht $5 per jaar nog gebruikt worden.) Ook zijn er bedrijven die Omnik omvormers nog repareren / reviseren. Het failliet gaan van een bedrijf is dus niet altijd het einde van de wereld / je product.
BobJung @Fanman17 oktober 2024 15:40
Ook dit ligt genuanceerder. Ja ze zijn failliet en ja de omnik server is plat. Wat je er wel even bij had kunnen vermelden is dat dit ruim van te voren is aangekondigd en alle info over gegaan is naar Solarman. Ik heb omnik sinds 2018 draaien als omvormer en geen dag registratie gemist. Qua update niks aan de hand. De omvormer zit in een subnet en de upload server staat uit. Via vpn upload naar Solarman.
Het werkt en wat mij betreft hoeft die omvormer geen update. Zolang die maar zijn werk doet en dat doet het inmiddels 8 seizoenen.
BLACKfm @Marchel17 oktober 2024 15:18
Hebben die er het meeste van geprofiteerd? Dure aanschaf, relatief laag rendement panelen en lage energieprijzen. Naar mijn idee zijn de meeste early adopters de panelen nog aan het 'afbetalen', als ze intussen al niet een nieuwe investering hebben moeten doen omdat de levensduur voorbij is.

En met het aflopen van de salderingsregeling en zelfs een boete op terugleveren moeten ze nu weer de volgende investering gaan doen in thuisaccu's. En zo blijf je bezig.

[Reactie gewijzigd door BLACKfm op 17 oktober 2024 15:21]

Horla @BLACKfm17 oktober 2024 15:37
Mogelijk is @Marchel Marchel een Belg (alhoewel deze thuisbatterij dan niet mag gebruikt worden want niet gehomologeerd voor de Belgische markt aangezien de wetgeving terugleveren via het stopcontact momenteel niet toe laat). Daar kregen zonnepaneeleigenaars in het begin groene stroom certificaten. Mijn ouders hebben zo 3x hun investering terugverdiend daardoor.
Chevy454 @Horla17 oktober 2024 23:09
Ze gaan de regels per 1 november aanpassen zodat het over 6 maanden wel toegelaten is.
sprankel @Chevy45418 oktober 2024 01:25
Elke omvormer die gekoppeld is aan het net moet goedkeuring hebben van Synergrid in België en moet aangemeld worden bij de energieleverancier die zal afkeuren indien deze niet toegelaten is door Synergrid.

Ik verwacht 1 tot 2 producten die via stopcontact hun goedkeuring gaan krijgen om de markt in België te bedienen maar dat iedereen illegaal spul gaat aansluiten want de legale gaan te duur zijn.

In belgie zijn ze namelijk streng als het op de omvormer komt en met welke kwaliteit die injecteert waarbij zelfs de top of the line omvormers vaak 6 maanden tot langer moeten wachten voor ze in belgie gebruikt mogen worden.

Voor plug and play apparatuur dat slechts op heel beperkt vermogen gaat werken en zo goedkoop mogelijk moet zijn kan je wel verwachten aan de meest eenvoudige omvormers die feitelijk gewoon gelijkspanning injecteren als de fase hoog staat of de fase laag staat.

En voor mensen die gewoon willen aansluiten, wie weet dat nu? Die digitale meters zien dat meteen. En ze houden in belgie heel goed bij welke omvormers je exact hebt, hoeveel vermogen die heeft en hoeveel vermogen je zonnepanelen hebben zodat ze zelfs uitbreidingen die niet aangemeld zijn meteen door de mand vallen.
Horla @sprankel18 oktober 2024 09:41
Klopt. Ik heb jaren gewacht op een chademo V2H laadpaal en toen die eindelijk door de keuring kwam (na jaren vertraging t.o.v. buitenland) bleek dat ze hem gehandicapt moesten aanbieden omdat synergrid vond dat hij minder snel mocht terugleveren naar het huis. Dus nog eens speciale firmware erbij --> 50% duurder dan in het buitenland...

Dat gezegd zijnde: ik verwacht dat al die goedkope plug and play apparatuur geen eiland functie zullen hebben en dus bij stroom uit is er geen enkel gevaar voor medewerkers die op de straat aan de lijnen aan het werken zijn. Zouden ze daar dan echt actief op gaan controleren? Want dat niet-aangegeven zonnepanelen eigenaars snel door de mand vallen moet dan iets recent zijn want 25% doet het niet of te laat.
sprankel @Horla18 oktober 2024 13:58
Op de vraag of er effectief gecontrolleerd word, ja hoor, die mensen worden aangesproken met de vraag hun installatie in regel te stellen. Men is tot hier toe wel vrij relaxed als in ze gaan er vanuit dat de consument ter goeder trouw handeld wat vaak zo is waarbij boetes achterwege blijven. Zo denkt de eigenaar vaak dat de installateur heel de boel aangemeld heeft en wist men niet dat men zelf ook nog iets moest doen, zelfs indien de installateur de initiele melding gedaan heeft. Vaak ontbreken ook documenten zoals de befaamde draadschema's.

Maar de die hards pakken ze aan hoor, momenteel zijn ze keihard aan het optreden tegen mensen die weigeren een digitale meter te steken.

Overigens dat er mensen plug en play zonnepanelen hadden en plots in de media komen getuigen dat ze niet wisten dat het niet mocht alsook dat die dingen uit de handel zijn gehaald in Belgie is ook niet vanzelf gebeurd, daar is ook op de vingers getikt. Maar ook daar zijn nog geen boetes voor uitgeschreven voor zover ik weet, zolang je maar meewerkt als je communicatie krijgt lijkt het tot hier toe allemaal mee te vallen.
ik verwacht dat al die goedkope plug and play apparatuur geen eiland functie zullen hebben en dus bij stroom uit is er geen enkel gevaar voor medewerkers die op de straat aan de lijnen aan het werken zijn
Er zijn nauwelijks systemen op de markt die eiland functie aankunnen omdat je dan naast energieleverancier ook distributiebeheerder moet spelen. Technisch gesproken is een net in balans houden veel complexer dan zuiver opgewekt vermogen vs opgevraagd vermogen balanceren. Je hebt nog zoiets als actief vermogen en reactief vermogen, frequentie van de fase, zorgen dat de fase gesynchroniseerd blijft en zorgen dat de fase niet verschuift en vervormd.

De omvormer die je thuis gebruikt is dus doorgaans enkel in staat om het net te volgen, niet om het net te ondersteunen, de omvormer kan dus enkel wat bij injecteren en laat de rest over aan het net. Dat laatste is ook niet toegelaten als consument tenzij je daadwerkelijk in eiland modus gaat wat overigens perfect toegelaten is maar paar uitzonderingen daar gelaten doet niemand dat vanwege de zeer hoge kostprijs.

Het verhaaltje dat je met eigen opwek + batterijen niet mag doordraaien als het net wegvalt is een verkoopspraatje om niet te moeten zeggen dat de apparatuur die je aankoopt helemaal niet in staat is om het te doen. Vergeet ook niet in eiland modus je gigantische pieken moet aankunnen + een afschakelplan nodig hebt, dat is zeer ingrijpend waarbij je heel de elektriciteitskast moet aanpassen naast de eisen die je gaat stellen aan de apperatuur. Wat soms wel gedaan word is een paar specifieke toestellen (pompen, frigo, diepvries, alarmsystemen, etc) permanent achter een batterij steken mits die dat ondersteund zodat enkel die toestellen blijven doordraaien bij het wegvallen van het net.

Het probleem van Synergrid, en elke toezichthouder, is dat als je heel veel van die omvormers hebt draaien bij consumenten de netbeheerder de controle verliest. Als grote hoeveelheden van die net volgende omvormers cheap and dirty injecteren moeten zij correcties gaan uitvoeren. Daarbij komt ook het probleem naar boven dat hoe minder van het vermogen dat zij onder controle hebben hoe lastiger het word om nog te corrigeren.

Dus Belgie/synergrid heeft de keuze gemaakt zeer streng te zijn om zware problemen in de toekomst te verminderen. Want maak je geen illusies, die problemen komen er toch, elektriciteits cabine gaat de lucht in met de zon in de ideale positie, omvormers bij consumenten schakelen massaal af want dat is wat die doen bij het minste probleem, net maakt een duik, noodstoppen bij bedrijven zijn niet meer in staat hun 12/24V signaal vast te houden waardoor die foutief denken dat alle noodstoppen ingeduwd zijn, een paar zware turbines schakelen af en dan had je geluk, niet enkel de grotere jongens hun opwek werd afgeschakeld, de grote verbruikende jongens hadden ook afgeschakeld om dezelfde reden.

Dat was een incidentje in Antwerpen die veel groter had kunnen worden, domino effecten die in andere landen al volledige black outs veroorzaakt hebben.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 18 oktober 2024 14:01]

William_H @Horla17 oktober 2024 16:03
En wie houdt je tegen om zo'n batterij bij je thuis te zetten en gewoon terug te leveren aan je eigen stroomnet?
vrow @William_H17 oktober 2024 16:41
Ja.
Wie houdt je tegen om een wietkwekerij op je zolder te beginnen?
Wie houdt je tegen om de rotonde linksom te nemen?

Ik denk wel dat je verzekering er een probleem van kan maken als je huis afbrandt door een illegale batterij.
Maar goed nieuws: ook in België zijn ze binnenkort legaal te gebruiken.
Nu de elektrische step nog in Nederland :-)
stevosmax @William_H17 oktober 2024 19:11
Tot je huis afbrandt en de verzekering merkt dat je zo een illegale batterij hebt.
William_H @stevosmax17 oktober 2024 21:37
LiFePO batterijen ontbranden niet vanuit zichzelf. Dus dat risico is niet aanwezig.
Dabbel @William_H17 oktober 2024 23:52
Ieder elektrisch apparaat kan kortsluiting krijgen.
William_H @Dabbel18 oktober 2024 18:12
Daar gaat het niet om. Bij autobatterijen is het medium zelf zeer licht ontvlambaar. Dat is bij LiFePo niet het geval is, en daar doelde ik op. Men denkt tegenwoordig dat alle batterijen zomaar spontaan ontbranden, maar dat is maar een bepaalde categorie lithium.
Dabbel @William_H18 oktober 2024 23:00
Volgens de verzekering gaat het wel daarom. Als jouw tv kortsluiting maakt en alles afbrandt, krijg je gewoon alles verzekerd. Met jouw LiFePo niet.
William_H @Dabbel18 oktober 2024 23:20
Ik vrees dat we hier niet uit gaan komen, maar ik probeer het nog één keer, die LiFePo batterij gaat niet in de fik vliegen..
Je koffiezetapparaat waarschijnlijk eerder (ook statistisch gezien).
Dabbel @William_H19 oktober 2024 07:05
Als jouw koffiezetapparaat in de fik vliegt, dan betaalt de verzekering wel uit. Bij jouw batterij niet. Ook al is de kans dat de koffiezetapparaat in de fik vliegt 10x groter. Ik weet niet waarom dat moeilijk te begrijpen is.
Gelomidor1 @BLACKfm17 oktober 2024 19:19
Nee hoor, onze buren waren 1 van de eerste en hebben nu sinds een jaar alweer nieuwe panelen erop laten leggen. Wel stuk minder dit keer. Oude allang terug verdiend.
Gizz @pegagus17 oktober 2024 14:40
maar als het na vijf jaar softwarematig niet meer werkt, heb je er helemaal niets meer aan.
Dat is waar, maar er is bij deze batterij bijvoorbeeld geen afhankelijkheid van een externe cloudserver. Dat de software opeens niet meer werkt is daarom minder waarschijnlijk dan bij de gevallen waar een bedrijf failliet ging en zonder cloud je product waardeloos werd.

De batterij (en andere spullen van HomeWizard) werken in de basis lokaal en beschikken over een lokale API.
vrow @Gizz17 oktober 2024 16:46
Dat is nog allemaal niet gezegd.
Ik heb ook vooruit besteld hoor.

Maar ze hebben aangegeven dat de API nu read-only is.
Verder communiceert hij dus met je P1-meter van Homewizard. Of die lokaal communiceren of via internet, dat is de vraag maar ik verwacht zomaar dat daar wel een online link bij gebruikt wordt.
Dus als Homewizard wegvalt, is er, zoals het nu staat, best kans dat het niet (goed) meer werkt.
phoenix2149 @pegagus17 oktober 2024 15:41
Bij vertraging mocht je kosteloos annuleren. Ergo je krijgt je €50 ook nog eens terug. Althans zo begreep ik het toen ik het las.

Was wel te verwachten het is ook heel interessant.
Draconian 17 oktober 2024 14:37
Wat is dit beter dan een powerstation? Ik gebruik op de boot een Anker SOLIX C1000 welke je kunt belasten met 1800 watt. Uiteraard ook thuis te gebruiken. Zonnepaneel kan er direct op. Stukken goedkoper dan de HomeWizzard welke maar tot 800 watt belast kan worden.
straat @Draconian17 oktober 2024 14:46
Dit is plug’n’play, met één gewone stekker in een gewoon stopcontact kan je hele huis er gebruik van maken. Niet alleen een apparaat wat je in een speciaal accustopcontact steekt.

De limiet van 800W zie je vaak bij terugleveren via een normale bestaande zekeringsgroep (bijvoorbeeld door een omvormer met zonnepanelen). Bij hogere vermogens zou je de accu op een eigen groep met een aparte zekering willen plaatsen.

Een powerstation in huis zou je meer gebruiken zoals je al decennia lang UPS’en hebt.

Verwacht de komende jaren allerlei accu-toepassingen op de markt die licht van elkaar verschillen totdat duidelijk is wat de consument het handigst vindt in installatie en gebruik.
BobJung @straat17 oktober 2024 15:50
Heb er zelf twee in de preorder. Die 800watt is ook een veilige grens voor gewone stopcontacten.
Mijn huis heeft 3 fase dus je stroom kan niet rechtstreeks vande ene de andere fase in. Dit zal je zelf moeten bepalen in welke groep je dit doet. De Homewizard met energie+ zal hierbij helpen.
Scriptkid @BobJung17 oktober 2024 16:35
dat is niet relevant ,

je meter grouped de totaal van de 3 phases.

stel je accu zit op L3

als je L1 800 verbruikt en je batterij op L3 800 terug geeft doet je meter 0 ook voor je terug lever boete.

de software leest de HW P1 meter uit en stuurd dus 800 watt terug op L3 als jij L1 gebruikt.
kmf @Scriptkid17 oktober 2024 16:55
voor de stroomkosten is het irrelevant maar voor het verbruik wel. Als 1 groep (zoals fase 2bij mij) op piekmomenten 28A gebruikt, kan een thuisbatterij die stroom levert de hoofdzekering ontlasten met 4A.

Daarom dat ik mijn thuisbatterij ook op een groep van L2 heb gestoken.
Scriptkid @kmf17 oktober 2024 17:03
Dan kun je beter je groepen gaan herverdelen. Een van die 16a groepen over zetten naar de l1 of l3.

En ik zou als ik jouw was je meter kast gaan controleren of alle kabels tussen hoofd en automaten 6mm zijn.

Er kan nl veel hogere stroom gaan lopen nu dan de individueel afgezekerde automaten. Zeker gezien je neem ik aan ook nog PV hebt.

Voorbeeld 25a hoofd + 4A batterij + 5KWP 3phase omvormer kan er voor zorgen dat er 40A gaat lopen op 1 phase. Dat vinden 2.5mm kabels niet leuk en er zit nergens een zekering die het tegenhoud. Zelfs voor 6mm is 40A op het randje en zou je aan maat dikker moeten gaan denken of een goed distributie blok. Maar iig geen enkele door lussing op de automaaten

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 17 oktober 2024 17:05]

BobJung @Scriptkid17 oktober 2024 21:56
Weet dat dat zo is, maar je belast hierdoor wel het net. Die accu's zijn juist bedoeld je stroom binnen huis te houden. Dus er over nadenken hoe je hem het beste inzet is noodzakelijk wil je het net ontlasten.
Scriptkid @BobJung17 oktober 2024 22:11
hier ga je niet onderuit komen met een 3 fase aansluiting,

neem aan dat je fases netjes verdeeld zijn over 3 aardleks met ieder hun eigen groepen.

Wasmachine en droger zitten op een ander fase dan de oven en de kook groep zit op alle 3 dus dat is afhankelijk van welke pit etc.
michielsweb @Scriptkid19 oktober 2024 15:16
mwah, tot een zekere punt ga ik mee,

Al hoewel ik niet snap waarom er geen groep verdeler is.
1 grote 3 fase verdeler, die 1 input schakelt tussen de 3fases.

met de opkomst van goedkope 1f thuisbatterijen. lijkt het mij een relatief goedkope oplossing.
Scriptkid @michielsweb20 oktober 2024 08:16
Dan moet je een 3 phase omvormer hebben.

Als je de 0 gaat delen tussen je phases zonder aparte zekeringen mag het niet van de nen standaard en zou er 400v op je 220 groepen kunnen komen doordat de 0 ook 220 gaat trekken.
michielsweb @Scriptkid20 oktober 2024 14:50
ja eens, ik denk dat het als een product wel is handig kan zijn :D
henkbob @Draconian17 oktober 2024 14:44
De thuisbatterij werkt samen met de P1 meter die zij al jaren op de markt hebben, om "de stroom in je woning te balanceren". Mijn aanname is dat de P1 meter dus actief schakelt met de batterij om deze op piekmomenten te laden en selectief te ontladen wanneer er meer vraag dan opbrengst is. De Anker zal ook op een dergelijke manier z`n ding doen, maar is dus niet 1-op-1 verbonden met deze specifieke P1 meter. Ik denk dat dit vooral een prettige batterij is voor mensen die al een P1 meter van homewizard hebben en ook via het simpele stopcontact een thuisbatterij willen gebruiken.

Die 800 watt lijkt me inderdaad ook weinig, koken gaat er elektrisch al niet mee lukken en ik vraag me af of mijn PC niet al meer trekt op piekmomenten. Dat wordt dan wel weer door reguliere netstroom opgepakt, lijkt me. Als je er 3 of meer neemt dan moet er een eigen groep voor worden aangelegd en kan er op 2600 watt ontladen worden:
  • Beste keuze bij een jaarlijks verbruik en teruglevering van 500 kWh tot 2000 kWh. 2,7 kWh opslag · 800 watt laden · 800 watt ontladen
  • Beste keuze bij een jaarlijks verbruik en teruglevering boven 2000 kWh. 5,4 kWh opslag · 1600 watt laden · 800 watt ontladen
  • Beste keuze bij een jaarlijks verbruik en teruglevering boven 3000 kWh. 8,1 kWh opslag · 2400 watt laden · 800 watt ontladen. Op een eigen zekering groep tot 2400 watt ontladen.
  • Beste keuze bij een jaarlijks verbruik en teruglevering boven 4000 kWh. 10,8 kWh opslag · 3200 watt laden · 3200 watt ontladen.
https://www.homewizard.com/nl/plug-in-battery/

[Reactie gewijzigd door henkbob op 17 oktober 2024 14:47]

mr.Millenarian @henkbob17 oktober 2024 17:51
Als je er 3 neemt is dan 1 groep voldoende of moet er een 3 fase groep worden aangelegd? Mijn huis heeft 3x 25A, maar er zitten meerdere "power" groepen in de meterkast voor de PV, de inductiekookplaat, de WP en het autolaadpunt. Mijn p1 heeft het verbruik altijd keurig weer in de Homewizard app zonder gevaarlijke pieken, maar dat verbaasd mij altijd wel. Mijn autolader heeft bijvoorbeeld geen loadbalacing.
sprankel @mr.Millenarian18 oktober 2024 02:01
P1 is niet geschikt om korte pieken weer te geven, de exacte snelheid verschilt van meter tot meter, soms ook instelbaar maar reken maar iets van om de 10 seconden.

Of dat "live vermogen" dan gewogen is sinds de laatste update of de echte waarde is op dat moment zelf durf ik niet zeggen maar ik vermoed gewogen.

Die korte pieken van een toestel die inschakelt ga je dus niet zien. (Een toestel dat inschakelt kan een zeer korte piek trekken die hoger veel hoger gaat dan het vermogen of de rating van het stopcontact)

In belgie heb je daar de S1 poort voor omdat P1 eigenlijk niet bedoeld is om echt mee aan te sturen. En als je met een deftige batterij gaat werken die pakweg 7kw vermogen geven en/of EMS sturing van laadpaal/andere dan ben je niets met die digitale meter. Je wilt weten hoeveel vermogen je PV geeft, hoeveel vermogen opgevraagd word in je huis en hoeveel vermogen/capaciteit je batterij ter beschikking heeft, hoeveel vermogen zwaar verbruikers hebben, allemaal real life. De P1 is goedkoop maar eigenlijk waardeloos.

Wat betreft het opslaan van daadwerkelijk live data wat wil zeggen sub1 seconde sampling, ik heb daar bedrijfsmatig ervaring mee, je wilt dat niet proberen op een rasberry pie met een thuis omgeving, kost mij 3 uur opleiding om een proces ingenieur uit te leggen hoe die data op te vragen zonder fouten te maken omdat je de data verkeerd weergeeft (iets met elke grafiek die je trekt gooi je 99,x% van je data weg tenzij je op 1 minuut time frame aan het kijken bent)

Om op je vraag terug te komen kan je 3 van deze batterijen op 1 fase steken? Ik zie er geen probleem mee, zoals ik al zei, je hebt batterijen die piek 7kw op 1 fase/groep gooien.

Echter als je een laadpaal hebt en WP met eigen opwek zou ik mij niet bezig houden met dit soort houtje touwtje oplossingen. Load balancing laadpalen is al oud nieuws, er zijn nu eindelijk laadpalen die rechtstreeks gestuurd kunnen worden vanuit EMS en die dus perfect de auto laden tot een bepaald % en daarna enkel nog de exacte overschot van je opwek dumpen in de auto waarbij injectie en vraag van het net op exact 0 blijft steken. En ook die WP zou je dan aan hetzelfde systeem moeten hangen.

Financieel gesproken is het veel interessanter die stroom rechtstreeks te verbruiken dan ze door een thuisbatterij te sturen en daar telkens batterij slijtage + verlies te moeten nemen. De thuisbatterij moet je zien als een laatste middel als het echt maar dan ook echt niet anders kan.

Voor belgie heb ik een thuisbatterij uitgerekend en mijn berekening zei mij dat zelfs al steek je er enkel eigen opwek in ik gewoon verlies ging draaien (dus dat het goedkoper is om 1 kwh van het net te plukken in de avond ipv de batterij te gebruiken) de installateur gaf toe dat mijn cijfers accuraat waren maar dat de klanten het doorgaans niet zover uitrekenen. (Energieprijs is wel vrij laag op dit moment)

[Reactie gewijzigd door sprankel op 18 oktober 2024 02:03]

mr.Millenarian @sprankel18 oktober 2024 10:03
Dank je. Om je een idee te geven. Ik heb al 3 installateurs gevraagd ons systeem te fine tonen en vooral veilig te maken. Van 2 heb ik antwoord gekregen, maar hadden allebei totaal verschillende oplossingen en de komende maanden geen tijd. Intussen gaat alleen onze Bosch wasmachine via Smartstart aan als er voldoende zonlicht is. De auto opladen en de vaatwasser laten draaien doen we al zoveel mogelijk overdag en we leveren zo zelfs in de zomer weinig stroom terug met 22 PV panelen.
henkbob @mr.Millenarian17 oktober 2024 17:54
Ik heb daar zelf geen verstand van, sorry :)
THM0 @Draconian17 oktober 2024 14:44
Nou alleen de capaciteit is al bijna 3x zo groot in de HomeWizard accu (wat nog steeds veel te weinig is wmb voor thuisgebruik).
Edit: HW is dus bijna 3x groter

[Reactie gewijzigd door THM0 op 17 oktober 2024 16:37]

sys64738 Moderator F&V @THM017 oktober 2024 16:07
Volgens mij is de capaciteit van 2,7kWh prima formaat voor een thuisbatterij. Je moet zo'n ding niet zie als "Ik ga mijn zelf opgewekte zonne-energie over 2 weken, als het slecht weer is, gebruiken". Die dingen zijn bedoeld om de nacht "door te komen".

Overdag lekker opladen met je zonnepanelen en in de avond lampje aan en TV kijken op ja accu. Dat red je prima met 2,7kWh.

De was doen en dat soort dingen moet je uiteraard zoveel mogelijk overdag proberen te doen.
Scriptkid @THM017 oktober 2024 16:33
??

Ehh homewizzard accu kan tot 10Kwh als je er 4 stacked en met 3.2kwh laden en ontladen per group.

Je zou er dus 16 kunnen koppelen aan een 3phases installatie voor 30KWH accu pack met 10 Kvh laden en ontladen.

Hoop niet dat je daar overheen gaat want dan ben je zakelijk user.
THM0 @Scriptkid17 oktober 2024 16:38
Schreef het verkeerd om, die Anker is ongeveer 1/3e capaciteit van de HW. Antwoorden op de vraag waarom hij beter zou zijn dan de Anker die genoemd werd.
dehardstyler @Draconian17 oktober 2024 14:42
Dat je deze permanent aan de rest van je net hangt. In jou voorbeeld is de Anker het net. :P
Die van jou ontlaad niet naar een hele woning, maar alleen via de poorten op het apparaat zelf. Hier ontlaad en laad je over dezelfde kabel / aansluiting en je kunt zo dus gaan opladen bij zonneoverschot bijvoorbeeld of alleen 's avonds ontladen als de zon weg is etc etc.
Seth_Chaos @Draconian17 oktober 2024 14:44
Maar hij heeft wel 2,5 keer zoveel opslag. Je wil juist zoveel mogelijk van je energie kunnen opslaan voor gebruik later.
fruitbakje @Draconian17 oktober 2024 14:46
2,7 kWh voor de homewizard
1,1 kWh (afgerond) voor de Anker
Gizz @Draconian17 oktober 2024 14:48
Bijvoorbeeld:

Bij de batterij van HW is informatie uit je slimme meter het uitgangspunt voor wat er dient te gebeuren. Er wordt alleen opgeladen met stroom die anders teruggeleverd zou worden aan het net en de batterij levert alleen de hoeveelheid energie die nodig is om afname uit het net te voorkomen.

Jouw Anker levert geen energie aan een gehele groep/huis (hij kan niet netgebonden voeden) maar alleen aan de apparaten die op de Anker ingeplugd worden. Daarnaast kan jouw Anker niet alleen opladen met een overschot in een thuissituatie: plug 'm in het stopcontact en hij gaat op maximale snelheid laden, of er nou wel of geen stroomoverschot is.
Philo Melos @Draconian17 oktober 2024 14:49
Levensduur.
satya @Draconian17 oktober 2024 16:40
Deze mag door de 800W zo in het stopcontact, en door de kleinere inverter van 800W is het rendement veel hoger dan met een grotere installaties die minimaal 10% meer energie nodig heeft voor opslag en productie van stroom.

Met die 2,7KW komen de meeste huishoudens en zeker wij prima toe.
Gelomidor1 @satya17 oktober 2024 19:26
Jeetje, dit is wachten op branden als dit gemeengoed word en mensen dit zomaar op een WCD knallen. Mensen die asjeblieft dit soort dingen altijd op een eigen groep. Je kabels zijn niet berekend op nog een extra stroom bron, het zit na je groep, dus er kan teveel stroom gaan lopen en daardoor warmte ontstaan en dus brand
satya @Gelomidor117 oktober 2024 21:47
In een normale situatie zijn je kabels berekend op 3680W, dus wat is het probleem?
Gelomidor1 @satya18 oktober 2024 08:37
Het probleem is dat je de grenzen gaat opzoeken en je beveiliging hier niet op is ingericht en dat ook mensen zonder verstand van Electra dit in hun wcd knallen en er werkelijk risico op brand is. Ze zouden hier een speciale stekker aan moeten maken zodat die alleen in een wcd kan die ervoor bedacht is en de veiligheid op orde is.
satya @Gelomidor119 oktober 2024 16:07
Grenzen? Dan beweer je dat een stofzuiger ook onveilig is, om over een kookplaat die een paar kilowatt trekt helemaal niet te spreken. Likewise beweer je dus dat een PV systeem van 3900W ook onveilig is.
Gelomidor1 @satya19 oktober 2024 21:36
Nee hoor dat is helemaal niet wat ik zeg, ik zeg dat je beveiliging hier niet op ingericht is omdat je die by passed met een tweede voedingsbron
satya @Gelomidor120 oktober 2024 20:08
Dat zijn de zonnepanelen ook.
Gelomidor1 @satya20 oktober 2024 20:13
Als het zonnepanelen voor op je balkon zijn met zo’n stekker, dan wel ja. “Normale” zonnepanelen zitten altijd achter een eigen groep en zijn dus goed beveiligd.
satya @Gelomidor120 oktober 2024 20:25
Die hoeven niet op een aparte groep maar mogen ook mee op de wasmachine groep op zolder achter een zwaardere automaat in de groepenkast en een eigen beveiliging op zolder. Met een apparaat wat 800W gebruikt of levert is niet aan de hand en valt binnen alle normeringen.
Gelomidor1 @satya20 oktober 2024 21:04
Ik mag hopen dat je t niet over de traditionele zonnepanelen hebt, die MOETEN altijd op eigen groep en al helemaal niet op de groep met de wasmachine of droger 😱, als je risico op brand wilt moet je dat lekker doen.
Mensen die dit (stekker panelen of accu’s) kopen hebben wellicht niet de nodige electro kennis om dit veilig te doen en daarom zou naar mijn mening dit verboden moeten zijn op de Nederlandse markt. Tis wachten op de eerste branden die ontstaan met deze stekker zonnepanelen of accu’s.
tw_gotcha 17 oktober 2024 17:24
ik was geïnteresseerd maar heb uiteindelijk naar aanwijzingen hier op tweakers forum een lifepo4 accu gekocht, 2.4 kW met een omvormer en een oplader, 900 euro in totaal. werkt al een paar maanden prima en veel van geleerd.
metalmania_666 @tw_gotcha17 oktober 2024 19:59
Moest je daar nog zelf veel voor doen?

Dit is met recht plug&Play.
En ik wil wel wat zelf doen, maar moet voor veel dingen hulp inschakelen,

En heb je voor mij een draadje van dit forum?
tw_gotcha @metalmania_66617 oktober 2024 20:38
deze
forumtopic: Eenvoudige thuisaccu samenstellen

schemas vindt je in het draadje, heel simpel allemaal. Ik heb zelf geen twee linker handen maar electra weet ik niet zoveel van, maar dat hoeft ook niet.

Powerqueen 24V 100 Ah accu kopen in Duitsland, de omvormer van Ecoflow en een oplader, Ik heb een Victron gekocht omdat daar geen fan op zit dus minder geluid. Wat kabeltjes en aansluiten. De Homewizard P1-dongle voor aan de meter is wel heel handig om alles te monitoren. Dus ik gebruik twee stopcontacten op een stekker doos die door de homewizard smart stkker niet tegelijk aan staan. De een laadt overdag via de Victron de accu op van 9-17 uur, de ander geeft dan stroom terug van 1800 tot 's cohtends.
Het is wel zo dat een piekbelasting van bijv electrisch koken niet geleverd kan worden, max is 600-600 Watt afh van het type omvormer. Maar dat kan die thuis accu ook niet volgens mij. Dus leermomentje voor mij was dat een hele grote accu geen zin heeft want je verbruikt veel stroom in de vorm van pieken die meer zijn dan 800W.
Binenkort gaat ie uit tot aan het voorjaar, anders laadt ik mijn accu op met netstroom en dat slaat natuurlijk niet echt ergens op.

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 17 oktober 2024 20:44]

toekie 17 oktober 2024 14:55
Zoals homewizard niet, maar dat vind ik eigenlijk een slecht ding. Er zijn een hele hoop losse mobiele thuisaccus waarmee je eigenlijk meer kan dat dit ding. De meeste zijn losse powerstations waar je nog zonnepalen op kunt aansluiten en die eigen stopcontacten hebt waardoor het ding ook mooi mobiel is.
Ik zie persoonlijk het nut niet in van deze homewizard batterij. Voor een thuisaccu ben je beter uit als je voor een fatsoenlijk systeem gaat, voor een hulp accuutje kun je beter zon los powerstation kopen. Die kan de in je huis hangen en die kan vervolgens ook gewoon mee als je een weekend gaat vissen of op vakantie gaat met de auto. Vriend van me heeft een china kloon van de eco flow en die gebruikt hem veel tijdens het klussen voor gereedschap wat hij niet op accu heeft en ook niet zomaar een verlengsnoer kan pakken.
Zoals marchel zegtm google is je vriend.
dehardstyler @toekie17 oktober 2024 15:16
Alleen kan je die dus thuis niet aan je net hangen. Dus je moet die opladen aan de muur, maar als je vervolgens de stroom voor je koelkast / TV wil gebruiken 's avonds als de zon niet meer schijnt, moet je die koelkast en TV wel echt in de Ecoflow pluggen en dus niet in de muur. Zodoende zijn die apparaten dus ook geen volwaardig alternatief voor het apparaat waar het hier in het artikel over gaat.
toekie @dehardstyler17 oktober 2024 15:39
Goed punt eco flow inderdaad, maar ik dacht dat er alweer 'hybrides' waren die ook gewoon konden ontladen op het thuisnet naast stand alone powerstation zijn, dacht dat sommige bluetti modellen dat konden maar dat weet ik niet zeker.
FasT @toekie17 oktober 2024 15:16
Volgens mij is de beste use case voor de homewizard oplossing het 's nachts zelf leveren van de sluipverbruik. Dat is bij de meeste mensen ruim onder de 800 Watt (Afgezien van warmtepompen en autoladers) en kan dus overdag via de overproductie van zonnepanelen geladen worden en 's nachts dus gratis (zonder inkoop van het net) gebruikt worden. Maar volgens mij alleen interessant als de saldering echt helemaal gestopt is.
satya @FasT17 oktober 2024 16:43
Met de teruglever boete ook al interessant, je levert minder terug, en hoeft niet te betalen voor nacht gebruik.

In een goede maand is de boete hier 50€.
Yggdrasil @toekie17 oktober 2024 15:43
Toch is dat een andere werkwijze. Zo'n powerstation werkt als een UPS, stroom erin aan de ene kant en eruit aan de anderen kant, dus alleen direct aangesloten apparaten worden gevoed.
Dit HomeWizard ding levert stroom terug via dezelfde aansluiting waarmee deze wordt opgeladen, waardoor je hele huis voorzien kan worden zonder aanpassing. Daarnaast communiceert deze geloof ik ook met de P1 plug in je slimme meter zodat hij zich aanpast aan je productie/verbruik.
toekie @Yggdrasil17 oktober 2024 15:48
Ik was de p1 vergeten! Dat klopt, dat is wel een voordeel wat andere niet zomaar bieden. Moet je wel een slimmer meter hebben met p1 ondersteuning.
metalmania_666 @toekie17 oktober 2024 19:49
Moet je wel een slimmer meter hebben met p1 ondersteuning.
Ja, als je een slimme meter hebt, dan zit daar altijd een P1 poort op. Alle meters die voor 2012 zijn geplaatst, zijn analoge meters en hebben dan ook geen P1 poort.
(iig in Nedreland)
pejoar 17 oktober 2024 15:20
Ik wacht nog even met een batterij kopen.
Mijn ervaring is dat je , als je te vlug nieuwe dingen wilt hebben, je vaker van een koude kermis thuis komt. Hier is geduld een schone zaak, ook gezien de ontwikkelingen
Scriptkid @pejoar17 oktober 2024 17:11
Probleem is eerder het is totaal niet rendable ol dit moment omdat we nog kunnen salderen.

Pas als dat verminderd wordt kun je hier aan gaan denken.
knights16 @Scriptkid17 oktober 2024 20:09
Lachen toch om als de zon niet meer schijnt je ‘eigen ‘ stroom te verbruiken.
Dirkde @pejoar17 oktober 2024 16:17
Ik snap de meerwaarde van een batterij sowieso niet tot 2027. Met salderingsregels is het totaal onzinnig om zon ding te kopen.
the-body @Dirkde17 oktober 2024 18:05
Terugleververgoedingkosten kost ook wat centen. Die worden flink verlaagd met een eigen batterij. En als die verboden wordt wordt tegelijkertijd de saldering afgeschaft. Dus zo'n batterij werkt altijd financieel gezien. Of je het er uit haalt is een tweede, ik vind het ook gewoon leuk om zoiets te hebben, mag dat ook een reden zijn?

[Reactie gewijzigd door the-body op 17 oktober 2024 22:22]

Dirkde @the-body17 oktober 2024 21:57
Terugleververgoeding kost ook wat centen. Die worden flink verlaagd met een eigen batterij. En als die verboden wordt wordt tegelijkertijd de saldering afgeschaft. Dus zo'n batterij werkt altijd financieel gezien. Of je het er uit haalt is een tweede, ik vind het ook gewoon leuk om zoiets te hebben, mag dat ook een reden zijn?
Terugleverkosten bedoel je. Dat hoor ik heel veel mensen zeggen dat ze daarom een batterij nemen, maar dan vergeten ze even dat over dezelfde teruglevering je ook een vergoeding krijgt. En die kun je vaak gewoon 1 op 1 met elkaar wegstrepen. Dan heb ik het nog niet eens over dynamisch. Dus nee financieel gezien heb je niks aan een batterij tot 2027. Gaat alleen maar van de levensduur af.

Voor de hobby vind ik wel een goede reden ja.
the-body @Dirkde17 oktober 2024 22:24
En toch is het niet betalen van die terugleverkosten pure winst. De stroom die nu naar de batterij gaat gaat inderdaad niet retour naar de leverancier, maar als ik 's avonds de stroom gebruik hoef ik dat ook niet te betalen. Dus plus en min is dat winst. Okay, wel een beetje minus de energieverliezen die een batterij altijd heeft, geen idee wat de efficiëntie van de batterij is.
Dirkde @the-body18 oktober 2024 07:28
Als je “s avonds stroom gebruikt hoef je dat sowieso niet te betalen tot 2027. Ja je levert meer terug, maar door je terugleververgoeding betaal je eigenlijk geen terugleverkosten, dus ik zie niet in hoe je dat als winst ziet.
the-body @Dirkde18 oktober 2024 11:44
Is toch logisch? Als ik overdag teruglever betaal ik terugleverkosten. 's Avonds weer gebruiken en dat gebruik wordt weggestreept tegenover de teruglevering (saldering), maar de terugleverkosten ben ik kwijt.

Situatie met batterij: stroom wordt in de batterij gestopt overdag. 's Avonds trek ik daar mijn stroom uit. Netto nog steeds 0, alleen geen terugleverkosten.

Of denk jij dat de terugleverkosten over een heel jaar worden berekend? Ik weet het eigenlijk niet...


EDIT: dit lees ik hier
Belangrijk is het verschil tussen terugleveren en netto terugleveren. In dat laatste geval gaat het om het verschil tussen wat je in een jaar verbruikt en wat je in een jaar hebt teruggeleverd. De meeste energiemaatschappijen werken echter niet met netto teruglevering, ze gaan simpelweg uit van elke kWh die je in een jaar aan het stroomnet teruglevert.

Stel dat je in een jaar 3000 kWh elektriciteit verbruikt en 2000 kWh aan zonnestroom opwekt, dan lever je netto niet terug. Tegelijkertijd is de kans groot dat je van die 2000 kWh zonnestroom maar zo’n 800 kWh direct verbruikt. Je levert dan dus 1200 kWh terug aan het net en daar betaal je bij veel energiemaatschappijen al snel een tientje per maand voor.

EDIT 2: Ook mijn leverancier Greenchoice werkt zo. Een batterij spaart mij dus geld uit.

[Reactie gewijzigd door the-body op 18 oktober 2024 11:49]

Dirkde @the-body18 oktober 2024 14:15
Test

[Reactie gewijzigd door Dirkde op 18 oktober 2024 14:19]

piotr123 @pejoar17 oktober 2024 15:44
Welke ontwikkelingen je op?
Vlizzjeffrey @pejoar17 oktober 2024 15:56
Dat is met alles zo, pas als het gemeengoed wordt en het volume groter wordt kunnen de prijzen omlaag want de winst per unit kan dan omlaag.
Pe Nis @pejoar17 oktober 2024 16:24
Of warme kermis als je batterij je huis in de hence zet.
satya @Pe Nis17 oktober 2024 21:47
Dat gebeurt nogal eens met telefoons die onder een kussen liggen op te laden 🤐
dehardstyler 17 oktober 2024 14:38
Zijn er eigenlijk soortgelijke producten op de markt? Of is dit nu de eerste in zijn soort? Dus plug in en onder de 5kWh zeg maar?
Marchel @dehardstyler17 oktober 2024 14:41
Er zijn er wel meer, maar niet veel. Kan hier wel een aantal voorbeelden noeman, maar Google is je vriend :-)
dehardstyler @Marchel17 oktober 2024 14:45
Ja kwam net een Belgische tegen, mygrid. 1.5 kWh voor 1750 euro en dat is nog de pre-order prijs. Dat schaar ik niet eens onder een alternatief. :+
tweazer @dehardstyler17 oktober 2024 23:53
Als je zonnepanelen hebt kun je voor ~ E 1500 al 3.2Kwh opslag kopen, zie de anker solarbank 2 pro met een akku .... Nu al beschikbaar, je hoeft niet te wachten tot 2025 .... (heb er hier 2 met 2 accu's erg content)
Gizz 17 oktober 2024 14:52
Daardoor worden de accu's niet in november, maar in januari en februari geleverd. Getroffen klanten ontvingen vanochtend een e-mail over de opgelopen vertraging
Interessant: ik heb op 26-6-2024 deze batterij besteld, een bestelvestiging gekregen met november als leverdatum en ik heb geen mail ontvangen dat mijn bestelling vertraagd is.

Dat betekent dat dit niet alle orders met een verwachtte levering in november treft. Of dat er iets mis gaat met het mailen van de klanten.

In het topic geven meerdere mensen aan geen mail gehad te hebben: forumtopic: Het HomeWizard Plug-In Battery topic

[Reactie gewijzigd door Gizz op 17 oktober 2024 14:53]

vrow @Gizz17 oktober 2024 16:51
Ga maar uit van punt 2 hoor. Er staat in de mail dat er geen orders in november geleverd gaan worden.
Diaantje71 @Gizz18 oktober 2024 19:35
Ik heb op 25-06 , hun mailtje had ik net twee uur binnen en dus..twee batterijen besteld en de 100 euro aanbetaald voor die twee, en heb helemaal geen mail van ze ontvangen over enige vertraging!!
Hoop niet dat ze me vergeten zijn😅
Makkelijk bereikbaar zijn ze nou ook weer niet.
Hoop toch op enig bericht van ze.
vpm 17 oktober 2024 15:16
Ik heb hier wel even met enige interesse naar gekeken. Het lijkt een interessante investering voor een relatief laag bedrag. Het werkt (gelukkig) anders dan bijv Zonneplan, waarbij het gaat om een soort van belegging op de energiemarkt.

Als eigenaar van een warmtepomp/boiler combi is het vermogen van deze accu's echter totaal niet toereikend. Ik gebruik in het najaar met gemak 20-30 kWh per dag, zonder hele bijzondere activiteiten.
Scriptkid @vpm17 oktober 2024 17:10
Vermogen is gewoon toereikend als je ze stacked.

Probleem js eerder hoe krijg jij 10 kwh opgeladen met panelen in de winter als je je pomp nodig hebt?

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 17 oktober 2024 17:10]

michielsweb 17 oktober 2024 15:58
Heren,

ik zie deze batterij niet geschikt als je electrish kookt omdat hij niet toereikend is?
volgens mij heeft HW zelf aangegeven dat ze uitbreidbaar zijn op de unit niveau..
wat overigens ook direct de minimaal uitput verdubbeld.

ik denk dat de hw batterij de batterij is voor minimale teruglevering.
en de grootste voordeel is uitbreidbaarheid per unit.zonder monteur

wel jammer overigens dat ze uitstel hebben.
ik zat immers ook op deze te azen. gelukkig nog niet voorbesteld.

[Reactie gewijzigd door michielsweb op 17 oktober 2024 16:01]

Deselator 17 oktober 2024 14:38
Ik had ook gelezen dat reeds bestelde batterijen bijna niet te annuleren blijken. Er is geen contact te leggen met het bedrijf. Hopelijk pakken ze dit ook spoedig aan.
Aloy @Deselator17 oktober 2024 14:56
Over het contact leggen kan ik niks zeggen maar er staat in de koopvoorwaarden van Homewizard dat een geplaatste bestelling ook niet geannuleerd kan worden. Wel is er na ontvangst een bedenktijd van 30 dagen.
Totstandkoming van de overeenkomst
[...]
Zodra u de bestelbevestiging heeft ontvangen kan de bestelling niet meer worden aangepast of geannuleerd.
[...]

Bedenktijd en retourneren

Plaatst u als Consument een bestelling bij HomeWizard via de website, dan kan u gebruik maken van onze 30 dagen bedenktijd.
De bedenktijd is van kracht vanaf de dag waarop de Consument de apparatuur van de bestelling (in volledigheid) in ontvangst heeft genomen. [...]
https://www.homewizard.co...d-purchase-agreement-spa/
NobodyCares4U @Aloy17 oktober 2024 15:25
Bij een leveringsvertraging van meer dan 2 weken na vermelde leverdatum, heeft de Consument het recht om van de overeenkomst af te zien. HomeWizard heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. In beide gevallen zal HomeWizard de reeds door de Consument verrichte betalingen binnen 5 werkdagen restitueren. De Klant heeft geen recht tot eis van schadevergoeding door leveringsvertraging.
Levering november (Uitverkocht)
Volgende levering maart
Latere levering Q3 2025

[Reactie gewijzigd door NobodyCares4U op 17 oktober 2024 15:27]

jeroenvj @Aloy17 oktober 2024 15:29
Maar, in de FAQ staat:
Wat als ik mij bedenk na de aanbetaling?
Heb je een Plug-In Battery gereserveerd en wil je deze annuleren? Je kan op elk moment annuleren. Om een eerlijke wachtrij voor de Plug-In Battery te kunnen bieden, worden aanbetalingen bij annulering niet gerestitueerd. In het geval dat de levering onverhoopt vertraging oploopt, ontvang je bij annulering wel je aanbetaling terug. Neem dan contact met ons op om een annulering in gang te zetten.
Dus ik kan me voorstellen dat het verwarrend is - hoewel de koopovereenkomst waarschijnlijk leidend is.
Jaer @Deselator17 oktober 2024 16:41
In de mail die je krijgt over het uitstel staat dat je contact op kan nemen met de klantenservice.
Dan annuleren ze hem en krijg je je geld terug.

Dat werkte bij mij helemaal niet zoals het in de mail stond, ik wacht het nog wel even af waar ze mee komen als reactie op mijn annuleringsverzoek en inleg per batterij terug.

Had dit ook gemeld in het plug-in topic.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.