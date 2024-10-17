Levering eerste partij thuisbatterijen van HomeWizard is vertraagd

Op de vraag of er effectief gecontrolleerd word, ja hoor, die mensen worden aangesproken met de vraag hun installatie in regel te stellen. Men is tot hier toe wel vrij relaxed als in ze gaan er vanuit dat de consument ter goeder trouw handeld wat vaak zo is waarbij boetes achterwege blijven. Zo denkt de eigenaar vaak dat de installateur heel de boel aangemeld heeft en wist men niet dat men zelf ook nog iets moest doen, zelfs indien de installateur de initiele melding gedaan heeft. Vaak ontbreken ook documenten zoals de befaamde draadschema's.
Maar de die hards pakken ze aan hoor, momenteel zijn ze keihard aan het optreden tegen mensen die weigeren een digitale meter te steken.
Overigens dat er mensen plug en play zonnepanelen hadden en plots in de media komen getuigen dat ze niet wisten dat het niet mocht alsook dat die dingen uit de handel zijn gehaald in Belgie is ook niet vanzelf gebeurd, daar is ook op de vingers getikt. Maar ook daar zijn nog geen boetes voor uitgeschreven voor zover ik weet, zolang je maar meewerkt als je communicatie krijgt lijkt het tot hier toe allemaal mee te vallen.
ik verwacht dat al die goedkope plug and play apparatuur geen eiland functie zullen hebben en dus bij stroom uit is er geen enkel gevaar voor medewerkers die op de straat aan de lijnen aan het werken zijn
Er zijn nauwelijks systemen op de markt die eiland functie aankunnen omdat je dan naast energieleverancier ook distributiebeheerder moet spelen. Technisch gesproken is een net in balans houden veel complexer dan zuiver opgewekt vermogen vs opgevraagd vermogen balanceren. Je hebt nog zoiets als actief vermogen en reactief vermogen, frequentie van de fase, zorgen dat de fase gesynchroniseerd blijft en zorgen dat de fase niet verschuift en vervormd.
De omvormer die je thuis gebruikt is dus doorgaans enkel in staat om het net te volgen, niet om het net te ondersteunen, de omvormer kan dus enkel wat bij injecteren en laat de rest over aan het net. Dat laatste is ook niet toegelaten als consument tenzij je daadwerkelijk in eiland modus gaat wat overigens perfect toegelaten is maar paar uitzonderingen daar gelaten doet niemand dat vanwege de zeer hoge kostprijs.
Het verhaaltje dat je met eigen opwek + batterijen niet mag doordraaien als het net wegvalt is een verkoopspraatje om niet te moeten zeggen dat de apparatuur die je aankoopt helemaal niet in staat is om het te doen. Vergeet ook niet in eiland modus je gigantische pieken moet aankunnen + een afschakelplan nodig hebt, dat is zeer ingrijpend waarbij je heel de elektriciteitskast moet aanpassen naast de eisen die je gaat stellen aan de apperatuur. Wat soms wel gedaan word is een paar specifieke toestellen (pompen, frigo, diepvries, alarmsystemen, etc) permanent achter een batterij steken mits die dat ondersteund zodat enkel die toestellen blijven doordraaien bij het wegvallen van het net.
Het probleem van Synergrid, en elke toezichthouder, is dat als je heel veel van die omvormers hebt draaien bij consumenten de netbeheerder de controle verliest. Als grote hoeveelheden van die net volgende omvormers cheap and dirty injecteren moeten zij correcties gaan uitvoeren. Daarbij komt ook het probleem naar boven dat hoe minder van het vermogen dat zij onder controle hebben hoe lastiger het word om nog te corrigeren.
Dus Belgie/synergrid heeft de keuze gemaakt zeer streng te zijn om zware problemen in de toekomst te verminderen. Want maak je geen illusies, die problemen komen er toch, elektriciteits cabine gaat de lucht in met de zon in de ideale positie, omvormers bij consumenten schakelen massaal af want dat is wat die doen bij het minste probleem, net maakt een duik, noodstoppen bij bedrijven zijn niet meer in staat hun 12/24V signaal vast te houden waardoor die foutief denken dat alle noodstoppen ingeduwd zijn, een paar zware turbines schakelen af en dan had je geluk, niet enkel de grotere jongens hun opwek werd afgeschakeld, de grote verbruikende jongens hadden ook afgeschakeld om dezelfde reden.
Dat was een incidentje in Antwerpen die veel groter had kunnen worden, domino effecten die in andere landen al volledige black outs veroorzaakt hebben.
[Reactie gewijzigd door sprankel op 18 oktober 2024 14:01]