Levering eerste partij thuisbatterijen van HomeWizard is vertraagd

De levering van de eerste partij plug-inthuisaccu's van HomeWizard is met enkele maanden vertraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan Tweakers. De vertraging treft alleen de partij accu's die in november geleverd zou worden.

HomeWizard presenteerde in juni dit jaar zijn thuisaccu, de zogenaamde Plug-In Battery, en beloofde deze in november te leveren. Destijds verwachtte het bedrijf al dat de gebruikte batterijcellen schaarser zouden worden, omdat de vraag toenam. "We hadden ingecalculeerd dat er daardoor wat vertraging kon zijn, maar dat bleek meer tegen te vallen dan verwacht", aldus een woordvoerder. De grondstoffen die voor de batterijcellen gebruikt worden, zijn schaarser geworden en de vraag in de markt blijkt hoger dan verwacht.

Daardoor worden de accu's niet in november, maar in januari en februari geleverd. Getroffen klanten ontvingen vanochtend een e-mail over de opgelopen vertraging. Daarin staat dat zij uiterlijk een week voor de levering een e-mail krijgen met de definitieve bezorgdatum. Gebruikers die een thuisaccu hebben besteld met een leverdatum in maart hoeven geen rekening te houden met vertraging. "Wij verwachten deze nog steeds in maart te leveren. De productie is dan opgeschaald", aldus HomeWizard.

De Plug-In Battery slaat opgewekte zonne-energie op voor later gebruik. Het apparaat heeft een opslagcapaciteit van 2,7kWh en een accu die tot maximaal 800W aan vermogen kan leveren. De thuisaccu hoeft alleen in het stopcontact gestoken te worden, waarna hij toegevoegd kan worden aan de HomeWizard Energy-app. Volgens HomeWizard kan de accu zesduizend laadcycli aan en heeft hij een verwachte levensduur van vijftien jaar. De accu kan vooruitbesteld worden voor een aanbetaling van 50 euro. De prijs van het apparaat zelf bedraagt 1395 euro.