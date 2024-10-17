Google stopt ondersteuning oude Meet-app, het voormalige Hangouts

Google is definitief gestopt met het ondersteunen van de oude Meet-app, wat oorspronkelijk de Hangouts-app was. Deze versie van Meet werd al enkele maanden niet meer via de Play Store aangeboden. Hij had daarvóór de naam 'Google Meet (original)' en is sinds 2022 vervangen.

Het vervallen van de ondersteuning van Meet (original) werd opgemerkt door 9to5Google. De app had al langer een groen Meet-logo en de aangepaste naam, blijkt uit een snapshot van de Play Store-pagina. Gebruikers konden de voormalige Hangouts-app desondanks voor online vergaderingen gebruiken. Intussen werkt dat dus niet meer en worden gebruikers doorverwezen naar de 'nieuwe' Meet-app, die sinds 2022 zo heet en voorheen als Google Duo aangeboden werd.