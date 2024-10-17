Google stopt ondersteuning oude Meet-app, het voormalige Hangouts

Google is definitief gestopt met het ondersteunen van de oude Meet-app, wat oorspronkelijk de Hangouts-app was. Deze versie van Meet werd al enkele maanden niet meer via de Play Store aangeboden. Hij had daarvóór de naam 'Google Meet (original)' en is sinds 2022 vervangen.

Het vervallen van de ondersteuning van Meet (original) werd opgemerkt door 9to5Google. De app had al langer een groen Meet-logo en de aangepaste naam, blijkt uit een snapshot van de Play Store-pagina. Gebruikers konden de voormalige Hangouts-app desondanks voor online vergaderingen gebruiken. Intussen werkt dat dus niet meer en worden gebruikers doorverwezen naar de 'nieuwe' Meet-app, die sinds 2022 zo heet en voorheen als Google Duo aangeboden werd.

google meet origignal

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 17-10-2024 14:36 22

17-10-2024 • 14:36

22

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Reacties (22)

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Reaper.JA2 17 oktober 2024 14:56
Hopelijk werken ze aan één ijzersterke tegenhanger van Facetime om een native Android videochat-app te maken. Eerder was het Hangouts en Meet, maar dat heeft niemand meer op de telefoon staan dus gebruikt iedereen Whatsapp.

Google moet er toch ook belang bij hebben dat iedereen in het ecosysteem blijft :9
Gaitie @Reaper.JA217 oktober 2024 16:16
Google Duo was daar toch voor bedoelt? Gebruik al jaren geen Android meer, dus geen idee of dat nog bestaat
jaapzb @Gaitie17 oktober 2024 19:20
Staat zelfs in het artikel, Duo is omgedoopt tot Meet.
Dorank @Reaper.JA217 oktober 2024 15:27
Dat alternatief bestaat toch al: Google Meet.
Welke niet te verwarren is met de "Google Meet (original)"
FicoF @Dorank17 oktober 2024 21:24
Nee, dat werkt op emailadres en niet op telefoonnummer en is niet standaard geïnstalleerd op Android.

Ik gebruik Meer weleens voor meetings. Maar nooit om te videobellen 1 op 1. Dat doe je toch ook niet via Teams op je telefoon?

[Reactie gewijzigd door FicoF op 17 oktober 2024 21:25]

Dorank @FicoF17 oktober 2024 22:36
Nee, dat werkt op emailadres en niet op telefoonnummer en is niet standaard geïnstalleerd op Android.
Meet is dan een stuk beter:
- niet opgedrongen
- niet gekoppeld aan een SIM
Ik gebruik Meer weleens voor meetings. Maar nooit om te videobellen 1 op 1. Dat doe je toch ook niet via Teams op je telefoon?
Nu staan er geen werk applicaties op mijn telefoon, maar bedrijfsbreed is communicatie via teams, dus ja teams voor 1 op 1 video communicatie.
MrFax @FicoF18 oktober 2024 05:33
Duo was wel gewoon met telefoonnummer. En was trouwens echt topkwaliteit beeld en geluid. Vele malen beter dan WhatsApp.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 oktober 2024 05:33]

gwystyl 17 oktober 2024 14:44
Gelukkig wel lekker duidelijk, die naamgeving bij Google. Ik begrijp dat dit weer wat anders is dan de app Google Chat, die ik nu nog op mijn oude telefoon gebruik zodat ik met mijn zoontje kan appen die nog niet oud genoeg is voor Whatsapp?
The Realone @gwystyl17 oktober 2024 14:50
Chat is voor chatten, meet is voor meetings. Op zich kan dat deel niet veel duidelijker.
UPPERKEES @The Realone17 oktober 2024 15:00
En Google Photos? Ook voor je video's! :+
The Realone @UPPERKEES17 oktober 2024 15:07
Video? Je bedoelt 30 foto's per seconde? :+
k995 @The Realone17 oktober 2024 15:00
:+
gwystyl @The Realone17 oktober 2024 15:24
Dat zou je zeggen, behalve dat je met Chat ook kan videobellen. Wat is daar anders aan dan meeten? Ik gok dat je dat dan met meerdere personen kan doen, en dat kan in Chat afaik niet.
The Realone @gwystyl17 oktober 2024 15:38
Tja, WhatsApp is ook een chat app maar daar kun je tegenwoordig ook mee videobellen. Google Meet is inderdaad voor meetings, vergelijkbaar met Zoom. Dus inderdaad met meerdere personen, scherm delen, breakout rooms, captions, etcetera.
De doelgroep is gewoon verschillend.
Frame164 @gwystyl17 oktober 2024 15:49
Een meeting is fundamenteel anders dan een (1:1, multiparty) chat. De eerste is gepland, met als het goed is een agenda), de tweede is ad hoc.
beantherio @The Realone17 oktober 2024 16:55
Het is meer het leggen van de relatie met het oude Hangouts dat voor de verwarring zorgt. Voor veel mensen was dat een chat-tool. Ik was me er (ondanks dat ik het veel gebruikte) eigenlijk ook niet van bewust dat het functionaliteit voor video conferencing had.
telenut @gwystyl19 oktober 2024 09:02
En wat gebruik je om te videobellen met uw kind?
icecreamfarmer 17 oktober 2024 15:04
Hangouts en messenger waren fijn. Maar daarna wisselden ze om de 2 jaar en ben ik er mee gekapt.
Asitis 17 oktober 2024 15:46
Moet je voorstellen als Google vanaf het begin hun zoekmachine op dezelfde manier behandelde; steeds iteratief nieuwe varianten met andere namen introduceren, veranderen, hernoemen, cancellen en op laten gaan in een nieuwe variant. Dan waren ze zeker nooit zo succesvol geweest.

Ik snap echt niet welke gedachtegang hier achter zit. Ze introduceren vaak degelijke diensten, maar niemand wil het nog gebruiken want het vergaat toch wel weer.
lowfi @Asitis17 oktober 2024 16:54
Google is anders hard bezig om de zoekmachine te verpesten. Daar verandert er ook constant van alles.
Verwijderd 18 oktober 2024 04:51
Geen enkel communicatie product van Google zal aanslaan. De mate van spionage is al zo hoog, geen enkel persoon met een enig verstand zal Google omarmen.
jurroen @Verwijderd18 oktober 2024 11:16
Dat zou heel mooi zijn - maar ben bang dat het praktisch niet opgaat. Bedrijven die niet vast zitten in het Microsoft ecosysteem hebben er nogal een handje van om dan voor Google Workspace te kiezen. En Meet is daar een integraal onderdeel van.

Blijkbaar is het voldoende dat Google een pinkyswear doet om de data van EU Workspace klanten niet dusdanig te gebruiken.

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