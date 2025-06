Google brengt AI-notities voor Meet uit voor Engelstalige gebruikers

Google Workspace-gebruikers kunnen vanaf deze week de AI-notitiefunctie gebruiken. Hierbij vat Google Gemini een meeting samen en deelt deze via een Docs-bestand. De functie werkt vooralsnog alleen bij Engelstalige meetings.

De functie heet 'take notes for me' en moet door de gebruiker per meeting eerst geactiveerd worden. De andere gebruikers kunnen dan zien dat de functie aan staat. Als de meeting klaar is, publiceert de functie een Docs-bestand bij de Calendar-invite van de Meet, waarin een samenvatting van de meeting te zien is. Hierbij wordt bijvoorbeeld uitgelegd wie er aan een meeting hebben deelgenomen en wat zij hebben gezegd. De functie kan ook tijdens de meeting samenvattingen tonen, bijvoorbeeld voor gebruikers die later bij de meeting aanschuiven.

Take notes for me werkt vooralsnog alleen voor Workspace-klanten met Gemini Enterprise of Gemini Education Premium, of het AI Meetings & Messaging-pakket. De functie wordt gespreid naar gebruikers gebracht; op 10 september moeten alle klanten de functie kunnen gebruiken. Google heeft de functie vorig jaar aangekondigd.