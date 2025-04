Google voegt donkere modus toe aan webversie Google Calendar

Google start deze week met de uitrol van een opgefriste interface van de webversie van Google Calendar. Webgebruikers kunnen voor het eerst aan de slag met een donkere modus. Daarnaast wijzigt de ontwikkelaar verschillende designelementen, waaronder knoppen en de weergave van tekst.

In een blogpost schrijft Google dat de vernieuwde interface beter moet passen bij Google Material Design 3. Wie de update al heeft ontvangen, kan kiezen tussen een lichte of donkere modus via het instellingenmenu. Er is ook een optie om de weergave aan te passen aan de instellingen van het apparaat.

Zonder in veel in detail te treden voegt het bedrijf toe dat elementen zoals knoppen, dialogen en zijbalken "moderner en toegankelijker" moeten zijn. Daarnaast is tekst naar eigen zeggen makkelijker te lezen dankzij het gebruik van aangepaste typefaces. Verder krijgen icoontjes een nieuw uiterlijk, dat tegelijkertijd goed leesbaar moet zijn.

Google maakt de vernieuwde interface beschikbaar voor alle Workspace- en Workspace Individual-klanten, alsook persoonlijke Google-accounts. De uitrol gaat van start op 2 december. Zakelijke gebruikers die een 'rapid release domain' hebben kunnen er al vanaf deze week mee aan de slag.