Google zet AI-functies in Workspace-abonnementen en verhoogt prijs

Google gaat zijn AI-functies zoals Gemini Advanced en NotebookLM Plus integreren in zijn reguliere Workspace-abonnementen. Dat kostte tot nu toe 20 dollar per gebruiker per maand extra. De prijs gaat wel omhoog.

De prijs voor een Business Standard-abonnement gaat van 12 dollar naar 14 dollar per maand, zegt Google. In ruil daarvoor krijgen klanten toegang tot veel van de AI-functies die nu in de add-on voor AI zitten, waaronder Gemini Advanced en NotebookLM Plus. Google heeft de diverse AI-functies per abonnement op een rij gezet. De wijzigingen gaan per direct in.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-01-2025 19:12 54

15-01-2025 • 19:12

54

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Reacties (54)

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iApp 15 januari 2025 20:10
Ik herinner me de tijden dat we 3,20€ per gebruiker per maand betaalden voor Google Apps.
Toen kwam er een bundel voor 8,00€ per maand bij als je ook onbeperkte opslag wilde. Dat was onbeperkt met een fair use policy van 50 TB.

De prijzen zijn sinds 2014 keer 3 gegaan en ‘onbeperkt’ is nu 5TB per gebruiker/ 18,70€ per maand.

De meeste mensen willen alleen maar mailen, een agenda beheren en paar documenten opslaan.

Google is m.i het contact met de gebruiker, en dus de realiteit verloren.
brobro @iApp15 januari 2025 21:26
Mailen, een agenda berheen en een paar documenten opslaan is nog steeds gewoon gratis.

Overigens lees ik hier veel gemopper op AI dat overal door de strot gedrukt wordt. Dat klopt ergens wel, maar ik denk dat heel veel gebruikers ook echt wel op iets als NotebookLM zitten te wachten.
r5d @brobro15 januari 2025 21:53
Mailen, een agenda berheen en een paar documenten opslaan is nog steeds gewoon gratis.
Niet voor zakelijke gebruikers, waar dit bericht over gaat.
RielN @r5d16 januari 2025 18:15
Daarvoor heb je gewoon business starter voor een kleine 7 euro. Waarom zou dat gratis moeten zijn?
SMGGM @brobro16 januari 2025 07:45
Enkel voor zij die in het hele prille begin de gratis variant hebben genomen en niet gewisseld waren toen Google besloot omzet stop te zetten maar er nadoe toch op terugkwam toen mensen zich vragen begonnen te stellen over migratie (aangekocht apps, aanmelden met Google lock-in, YouTube accounts…).

Ik zit nog op zo’n gratis variant en werkt (nu) nog. De schrik is er nog steeds dat Google nog wel eens terugkomt en het wel stopt.
kondamin @SMGGM16 januari 2025 11:41
Daar moet je niet voor vrezen daar moet je van weg migreren. op je eigen tijdschema, wanneer google er zelf mee stopt komt het sowieso ongelegen
TWeaKLeGeND @brobro16 januari 2025 09:22
6,50 per gebruiker excl btw
vinx77 @iApp15 januari 2025 21:54
Zelfde hier. De Google-inflatie is me veeeel te gortig, en zoek ook actief naar een vervanger.

Huidige keuze: https://mailbox.org/en/business-customers#prices-and-contact bijvoorbeeld vraagt €3 per gebruiker. Gezien we voor cloud-opslag al een paar TB op onze servers hebben, kan dit prima.
Henrikop @iApp16 januari 2025 08:36
Een fietsenmaker kost al ruim 70 euro per uur. Netflix kost al makkelijk 15 euro per uur. € 18,70 voor een hele maand is een koopje.
Tim AtSharp @iApp16 januari 2025 11:13
Toen de 'onbeperkte opslag' terugegeschroefd werd naar de gezegde 5TB stond er te lezen dat dat 'meer gealigneerd was met de wensen van de gebruikers'.

Ziehier het gevaar van abbo's en vendor lock in. De pijn van migreren ( en migreren naar wat? Een andere dienst die even duur is, maar hier en daar wat andere prijzen hanteert per onderdeel?) is voor het overgrote merendeel te groot. En dus betalen is alles wat je kan doen.
dimdek @iApp17 januari 2025 18:00
En terwijl we geen plastic rietjes meer mogen gebruiken moet er nu van Google massaal AI gebruikt gaan worden. Ik ben benieuwd welk van beiden meer impact heeft of de CO2 uitstoot.
RM199724 @iApp20 januari 2025 08:54
Ik had Legacy Workspace. Gratis voor het leven. Ik ben niet overleden, maar betaal inmiddels €5000 per jaar voor mijn kleine organisatie. Niks bij gekregen wat ik nodig heb.
adjep07 15 januari 2025 19:32
Ik krijg toch het gevoel dat a.i. overal ingefietst wordt zonder rekening te houden met de impact op sustainability, plus de bijwerking voor de klant van opgelegde hogere kosten.
Llopigat @adjep0715 januari 2025 19:41
Al die miljarden die nu in "AI" gepompt worden, moeten toch terugkomen. Dus die hogere kosten komen er linksom of rechtsom echt wel.

Ik vind het ook een beetje een overdreven goudkoorts geworden. Iedereen wil haantje de voorste zijn en riskeert daar alles voor. Een beetje zoals de cryptobubbel maar dan nog eens een keer over de kop.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 19:42]

2green @Llopigat15 januari 2025 20:30
Zonder inzet op AI lopen bedrijven kansen mis of worden ze ingehaald.

Ik heb grote bekende suites van het ene moment op het andere moment ingehaald zien worden die kleine spelers die slim AI wisten toe te passen.

Eerlijk gezegd zie ik ook ik op de meeste vlakken interesante en vooral nuttige toepassingen ontstaan van AI.
BlaDeKke @2green15 januari 2025 21:20
Ook die kleine bedrijfjes die AI slim toepassen gaan het onderspit moeten delven.

Bron: https://lukaspetersson.com/blog/2025/bitter-vertical/

Tot nu toe blijft AI voor de samenleving een netto verlies in mijn opinie. Het maakt onze zoekmachines stuk. Het verwaterd onze kennis. Spamt het internet vol met nutteloze rommel. De ontwikkeling is interessant, maar de gevolgen zijn bitter.

Is er iemand hier die nog enthousiast wordt van AI? En met welke reden dan? (Ik heb het dan over mogelijke uitkomsten, gevolgen. Niet de tech of ontwikkeling an sich.)
uiltje @BlaDeKke15 januari 2025 23:18
Mja, als we het over Google hebben: die is al een tijdje stuk als je het mij vraagt. En hoewel ik geen fanboy ben gebruik ik best veel producten van ze.
Carlos0_0 @adjep0715 januari 2025 19:43
Ja ze stoppen het maar overal in, als of van we moeten wel. want de klant wil het gebruiken.
Ja een bedrijf moet mee met de tijd, maar maak eens iets optioneel.

Maak een optie extra betalen voor functies met AI bijv, niet iedereen zit op die functies en extra kosten te wachten.
jahruhn @adjep0715 januari 2025 19:45
Ze krijgen het lastig verkocht dus gaat het maar mee in het subscriptie-model, net als bij Microsoft. AI is op dit moment veel investeren en ee weinig tot geen winst op maken.
yevgeny @jahruhn15 januari 2025 20:29
Voor de beurskoers is het belangrijk dat kwartaal cijfers laten zien dat het het aantal AI gebruikers snel stijgt.
Llopigat 15 januari 2025 19:27
Ik vind het wel een nette prijs, maar een paar dollar er bovenop. Microsoft wil voor copilot voor MS Office $30 per maand hebben en dat is alleen maar een addon, daar zit de prijs van het office pakket zelf niet bij.

Wat natuurlijk wel minder is, is dat je het moet afnemen. Ik denk dat de kosten hierdoor ook zoveel lager zijn, want niet iedereen zal het gebruiken. Het maakt het wel een stuk toegankelijker voor bedrijven want die $30 per maand voor copilot is best moeilijk te verantwoorden zakelijk (zeker omdat het 2 a 3x zoveel is als wat je voor het basis office abo betaalt)

Ik ben nu wel heel benieuwd of Microsoft dit voorbeeld gaat volgen en ook een basis editie van copilot in office inbouwt.

Dit even losstaand van de hele discussie over de zin en onzin van (LLM-gebaseerde) AI. Daar ben ik zelf nog niet helemaal over uit. Ik denk dat de waarheid in het midden ligt: Nuttig voor sommige dingen, niet nuttig voor andere.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 19:37]

DdeM @Llopigat15 januari 2025 19:43
Naja de kosten waren dus 20 dollar per gebruiker voor de add-on, lager dan MS met office, maar toch,

Kan het gevoel niet van me af zetten dat ze dit doet omdat bijna niemand de add-on aanschafte (net zoals deze niet echt hard loopt in Office)
Llopigat @DdeM15 januari 2025 19:53
Ik kan het me wel voorstellen ja. Stel je hebt 300 werknemers en die wil je allemaal copilot geven. Niet bepaald een groot bedrijf. Dan zit je met 30 euro per persoon per maand al aan meer dan een ton per jaar alleen voor copilot! Laat staan voor grotere bedrijven. Dit soort bedragen tikken enorm aan.

Dus ik snap het wel dat bedrijven daar toch 2x over nadenken. Ik denk dat Google op deze manier de gebruikers afhankelijk probeert te maken van AI door ze er goedkoop aan te laten wennen, en daarna weer de tarieven op te schroeven. Eigenlijk zoals Amazon dat ook doet als het een nieuw land aanboort.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 15 januari 2025 19:55]

nokie @Llopigat15 januari 2025 20:29
Anderzijds, als het je 1% productiviteit oplevert, kan je 2-3 werknemers “besparen” en ben je goedkoper uit… Als het geen 1% productiviteit oplevert, is AI waarschijnlijk niet nuttig of gebruik je het niet goed. Een bedrijf kan zich ook snel rijk rekenen hoor…
Snow_King @nokie16 januari 2025 08:30
Hoe ga je die besparing echt meten? Vaak voeg je kosten toe, maar gaat er niemand weg.

Daarom pas ik erg op om mijn akkoord te geven op Copilot voor onze 100 medewerkers. Ik kan niet goed inschatten of we er echt mee gaan besparen.
nokie @Snow_King16 januari 2025 12:36
De besparing zit erin dat je mensen ofwel productiever zijn, of dat er wel degelijk ontslagen vallen of mensen niet vervangen worden. Ga er maar vanuit dat AI banen gaat vervangen.

Dat is toch dat bedrijven al jaren doen: bijvoorbeeld automatisatieprojecten om operatoren (die vaak nog eens goedkoper zijn dan hoger opgeleiden) te vervangen. AI maakt het nu ook mogelijk om hoger opgeleiden te vervangen (bijvoorbeeld junior programmeurs, PA’s,… als ik in mijn eigen organisatie kijk zou zelfs een deel van de managers makkelijk door een AI kunnen vervangen worden, wat ze doen is data analyseren en beslissingen nemen, een AI kan dat net zo goed of zelfs beter want die kan dat veel minder emotioneel/politiek, gaat niet snel gebeuren maar toch…).

En ik zeg niet dat dat goede beslissingen gaan zijn, maar ik zie ook genoeg slechte/mislukte automatisatieprojecten waarvoor hetzelfde geldt. Zoals ik zei: een bedrijf kan zich snel rijk rekenen.
TWeaKLeGeND @Llopigat16 januari 2025 09:24
Er bestaat geen nette prijs voor zaken die je niet wilt afnemen, nouja behalve gratis dan. Door je strot gedrukt krijgen is NIET net.
Llopigat @TWeaKLeGeND16 januari 2025 09:31
Dat is een goed punt maar dit abonnement is speciaal voor bedrijven. De meesten zullen het liever wel hebben dan niet. Mijn werkgever ook maar de hoge prijs van Microsoft copilot is een probleem. Dus die zouden er ook heel blij mee zijn als het inbegrepen was voor een kleine meerprijs.
TWeaKLeGeND @Llopigat16 januari 2025 09:32
De meeste hebben het liever niet denk ik eerder. Maar er zijn uitzonderingen zoals jouw werkgever.
Llopigat @TWeaKLeGeND16 januari 2025 09:37
Nou wat ik zie is dat bijna iedereen bang is om 'de boot te missen' in het bedrijfsleven. Ze weten niet eens waar ze het voor nodig hebben als er maar "AI" wordt gebruikt :')
fre0n 15 januari 2025 19:27
De titel is misleidend. Het lijkt alsof google stopt met ai in de workspaces, ai dus verwijderd. Maar ze voegen het juist toe lol
84hannes @fre0n15 januari 2025 19:33
Grappig, acht jaar geleden had ik hetzelfde misverstand en daarop kreeg ik 18x een -1-moderatie omdat ik niet op de juiste plek reageerde. Tegenwoordig werkt de feedback-knop iets beter, dus ik heb een topic voor je aangemaakt.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 15 januari 2025 19:36]

Carlos0_0 @fre0n15 januari 2025 19:41
Vind ik wel mee vallen, ik lees het juist van wel als of ze het erin stoppen(Dus toevoegen).
84hannes @Carlos0_016 januari 2025 09:53
offtopic:
Het is natuurlijk fijn dat jij het goed leest. Je bent echter niet de volledige doelgroep. Een zin die voor verwarring kan zorgen, al is het maar bij een klein percentage van de lezers, is natuurlijk niet te verkiezen als er betere alternatieven zijn. Ik ben daarom blij dat @arnoudwokke het inmiddels heeft aangepast.
mathy_ @fre0n15 januari 2025 19:50
Ik las precies het zelfde als fre0n, dus zal niet geheel aan ons liggen.
uiltje @mathy_15 januari 2025 23:16
Nee, voor twee redenen vatbaar. Ook omdat het andere bericht over de prijsverhoging ook negatief is verwacht je dat ze er mee stoppen. Het kan zijn dat ik te veel een schreeuwerige titel verwacht maar die zijn in de meerderheid. Dus gewoon geen handige titel.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 15 januari 2025 23:17]

GeeBee @fre0n16 januari 2025 09:03
De titel is Google stopt AI-functies in Workspace-abonnementen en verhoogt prijs
En niet Google stopt met AI-functies in Workspace-abonnementen en verhoogt prijs

Dus het valt wel mee met de titel.
fre0n @GeeBee17 januari 2025 15:50
In de titels worden wel vaker woorden weggelaten om ze kort te houden. Zo gek iant dus niet dat dit verkeerd geinterpreteerd wordt
GeeBee @fre0n17 januari 2025 20:04
Snap ik, maar een woord weglaten waardoor een titel exact het tegenovergestelde gaat betekenen, zou journalistiek wel heel raar zijn.
Oftewel: de fout zit m.i. bij het begrijpend lezen.
fre0n @GeeBee18 januari 2025 12:01
Het is juist iets wat hier regelmatig gebeurd. De fout zit dus in de gekozen titel
Van der Berg 15 januari 2025 19:54
Ik herinner mij dat Samsung dit in kleine letters had opgegeven bij de release van de S24 generatie dat AI functies in een soort abonnement gaat worden. Nu doet Google dit al hier. Mocht er ooit AI functies betaald gaan worden doe ik daar niet aan mee en bovendien gebruik ik nooit AI op mijn S24 Ultra en Tab S10+. Ik heb 1 keer voor de grap eens AI uitgeprobeerd met een telefoongesprek.
uiltje @Van der Berg15 januari 2025 23:21
Dan weet je dus niet echt wat AI of een generatieve LLM kan. Da's toch wel jammer, want je kan er veel mee. Je kan er bepaalde dingen er ook niet goed mee natuurlijk maar het is zeker een aanwinst. Of ik dan meteen meer geld wil gaan betalen voor alle services is een tweede natuurlijk.
TWeaKLeGeND @uiltje16 januari 2025 09:25
Hoe kom je erbij? Ik gebruik die troep van samsung ook niet maar draai wel LMM toepassingen en maak gebruikt van LMM.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 16 januari 2025 09:26]

uiltje @TWeaKLeGeND16 januari 2025 18:38
Ah, OK, gewoon niet op de telefoon. Zo had ik het niet begrepen.

Tweede account?
Llopigat @uiltje16 januari 2025 09:30
Ja precies ik heb er ook geen geld voor over. Bovendien wil ik niet al mijn data aan Samsung kwijt. Ik heb speciaal een lokale LLM server opgezet om die reden.
uiltje @Llopigat16 januari 2025 18:40
Ja, ik dacht even dat het ging over het wel of niet meedoen aan AI, maar dit gaat dan specifiek over betaald AI of AI van Samsung klaarblijkelijk.
GameNympho 15 januari 2025 19:13
Leuk, maar no thnx.
MrMonkE @GameNympho15 januari 2025 20:15
Gewoon lokaal draaien.
Gisteren nog een tampermonkey script laten uit braken door QWEN 2.5 Coder 32b.
Moest wel 10 pogingen doen.
TWeaKLeGeND @MrMonkE16 januari 2025 09:33
An unlimited amount of MonkE's on a typewriter... en maar 10 pogingen nodig, chapeau
MrMonkE @TWeaKLeGeND16 januari 2025 13:40
Ja. :)
Maar het heet tamper monkey, dus het is logisch dat het minder lang duurt dan ∞.
resistme 15 januari 2025 19:59
Ik zit in de luxe positie dat ik eigenlijk toegang heb tot elke leverancier zijn premium functies. Of dit nu 4o1, copilot 365 of gemini is en ik ben echt verbaasd hoe weinig ik aan die van Google heb. Ze hebben paar mooie concepten maar is net niks op dit moment.
jellevanderpal 16 januari 2025 06:53
Goh, en dat op een dag als deze. Ik gebruik AI wel Privé en apart, maar ga het niet 'standaard' en geïntegreerd in mijn bedrijfsomgeving gebruiken. Sowieso heb ik de afgelopen maanden vordering gemaakt in het 'ontwolken' - d.w.z. steeds meer op eigen hardware en in eigen beheer runnen. 8-)
Voor de mail ben ik daarbij sinds november redelijk tevreden met Proton overigens.
De productlijn die Google aanbiedt is zeker aantrekkelijk, maar met de huidige politieke ontwikkelingen, geloof ik er niet zo in dan het heel verstandig is om daar al mijn resources aan over te leveren... :X
Llopigat @jellevanderpal16 januari 2025 09:43
Goed idee. Ik heb ook steeds minder cloud. Alleen email is inderdaad heel lastig zelf te doen. Ik deed het vroeger wel maar ik werd vaak geblokkeerd door Microsoft, gek genoeg omdat ik te weinig mail stuurde. Je mailserver moet 'reputatie' opbouwen bij hen :( zelfs als je nooit spam stuurt of hebt gestuurd.
apieknapie 16 januari 2025 16:06
ben heel benieuwd waaneer google dit eindelijk beschikbaar gaat stellen in de Nederlandse workspace omgeving

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