Google zet AI-functies in Workspace-abonnementen en verhoogt prijs

Google gaat zijn AI-functies zoals Gemini Advanced en NotebookLM Plus integreren in zijn reguliere Workspace-abonnementen. Dat kostte tot nu toe 20 dollar per gebruiker per maand extra. De prijs gaat wel omhoog.

De prijs voor een Business Standard-abonnement gaat van 12 dollar naar 14 dollar per maand, zegt Google. In ruil daarvoor krijgen klanten toegang tot veel van de AI-functies die nu in de add-on voor AI zitten, waaronder Gemini Advanced en NotebookLM Plus. Google heeft de diverse AI-functies per abonnement op een rij gezet. De wijzigingen gaan per direct in.